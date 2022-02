Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute!

Naturalețea nu mai e la modă, iar celebritățile par să împărtășească acest concept! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician. Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială.

Astăzi, răsfoind arhiva CANCAN, ne-am oprit privirea asupra Andrei Volos.

Andra Volos: „Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect”

Andra Volos devenea cunoscută în timpul participării la reality show-ul ”Puterea Dragostei”, iar celebritatea și-o atrăgea după relația cu năbădăi pe care a avut-o alături de Bogdan Mocanu, și el concurent în aceeași emisiune. Înainte, însă, de a fi un nume cunoscut în showbizul autohton, Andra avea o altă înfățișare. Promitea, e drept, dar era departe de cum arată acum. Și-a făcut mai multe operații estetice, iar fotografiile din adolescență stau mărturie că schimbarea este radicală.

Operație estetică la nas și mărirea buzelor sunt intervențiile estetice care i-au schimbat total trăsăturile. Avea să și explice motivul pentru care a călcat pragul cabinetului doctorului estetician.

„În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept”, a transmis Andra Volos imediat după operație.

Andra Volos, operație de liposucție în Turcia

Andra avea să treacă, la începutul acestui an, și printr-o operație de liposucție la abdomen. Nu mai puțin de șase ore a durat intervenția, o reușită, după cum i-a transmis o asistentă, atunci când Andra și-a revenit, parțial, din anestezie (Vezi AICI detalii).

