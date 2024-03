Cum arată Andreea, fiica de 16 ani a lui Nick de la N&D. Fanii artistului au crezut că nu văd bine: ”Nu se poate!”

Nick de la N&D se mândrește cu fiica sa, Andreea, cu care a dezvoltat o relație specială, sinceră și deschisă. Cântărețul își dorește tot binele pentru ea și încearcă să o protejeze de răutățile din jur, chiar dacă nu poate să îi interzică lucruri specifice în adolescență. Iată cum arată tânăra și ce a spus tatăl acesteia când a aflat că are un iubit.

Nick și fiica sa, Andreea, au o relație specială de tată-fiică și își petrec mult timp împreună. Deși este un părinte protector, Nick consideră că nu este rigid în rolul de părinte în ceea ce o privește pe fiica sa. Nicolae Marin, așa cum îl cheamă în buletin, a dezvăluit că l-a întâlnit pe prietenul fiicei sale. El a adăugat cu uimire că abia își poate închipui că fiica sa a ajuns deja în adolescență.

Citește și: NICK DE LA N&D, DEZVĂLUIRI DESPRE AVEREA STRÂNSĂ, DAR ȘI POVESTEA A 80.000 $ IROSIȚI. „FAC BANI ȘI CÂND DORM, MĂ ENERVEAZĂ!”

La 16 ani Andreea este o domnișoară frumoasă și are mare încredere în tatăl ei. Adolescenta i l-a prezentat lui Nick pe iubitul ei. Cei doi au avut o discuție serioasă, apoi cântărețul și-a dat acordul pentru relația Andreei cu actualul iubit.

„Câteodată stau și zic că nu se poate să fi crescut așa de repede. Ce să faci? Asta este situația… Pe partea artistică este clar că are înclinații în zona asta. Ea vrea să facă treaba asta, ea vrea să descopere montaj și așa mai departe. Se ocupă de câteva pagini ale unor persoane publice, case de discuri cum ar fi Music Global. Ea postează, ea filmează, ea montează. Montajul e mai important”, a spus Nick despre fiica sa.

Nick este un tată foarte grijuliu. Tânăra a recunoscut că cei doi au o relație foarte bună și că mereu o avertizează despre anturajul cu care umblă. Cântărețul are mereu grijă cu cine umblă fiica lui.

„La fete, da. La prietene chiar da. Tata le citea din prima. Veneau pe la mine pe acasă și îmi spunea că nu este ce trebuie. A avut mereu dreptate. La un un an distanță mi-am dat seama că nu este ce trebuie. Dar la băieți nu a avut când să facă chestia asta, pentru că primul cu care am fost, cu băiatul respectiv am și rămas. Adică nu a avut ocazia.”, a spus fiica lui Nick.