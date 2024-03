Nicolae Marin stă în spatele unora dintre cele mai puternice HIT-uri românești de după 1990. Colaborarea cu Delia i-a adus nu doar faima, ci și o grămadă de bani, recunoaște artistul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Însă Nick admite faptul că nu a reușit să-și administreze corect finanțele. Spre exemplu, în loc să cumpere terenuri pentru construcții, artistul a investit 80.000 $ într-un studio de producție muzicală. Tehnologia s-a perimat, iar Nick a rămas cu „paguba”.

Fostul coleg al Deliei nu a lăsat mica greșeală să-l afecteze și ulterior a achiziționat pământ, pe care intenționează să-l folosească pentru construcții. Nu de alta, dar Nick admite că a produs mult peste un milion de dolari de-a lungul carierei prolifice.

( NU RATA: ”NU TREBUIE SĂ NE LUĂM LA OMOR!” NICK DE LA N&D FACE DEZVĂLUIREA ÎN CANCAN.RO: CE SE ÎNTÂMPLĂ, ACUM, ÎNTRE EL ȘI DELIA?! )

Nick a făcut bani cu lopata, dar recunoaște că nu i-a investit înțelept. 80.000 $ aruncați pe un studio, în loc de terenuri pentru construcții: „Era 50 de cenți metrul pătrat!”

CANCAN.RO: Te-ai apucat de vlog?

Nick N&D: Da, nu e daily, e săptămânal.

CANCAN.RO: De ce nu faci în fiecare zi, ca Dorian?

Nick N&D: Nu m-am apucat de construit. Când mă apuc de construit, o să fac zilnic.

CANCAN.RO: Chiar te apuci de construit?

Nick N&D: Da, în viitorul apropiat mă apuc de construit.

CANCAN.RO: Ai luat pământurile?

Nick N&D: Am de mult pământurile.

CANCAN.RO: Le-ai luat pe vremea când produceai foarte bine și pământul era foarte ieftin?

Nick N&D: Nu, n-am făcut lucrul ăsta, n-am făcut greșeala asta. Asta ar fi fost una dintre greșelile pozitive. Nu am făcut asta, în loc să-mi iau pământ când era 50 de cenți metrul pătrat, am băgat 80.000 $ în studio, în apartament și amenajare. Era un apartament de patru camere, scule, patru calculatoare. Dă-ți seama, la 50 de cenți, cam câți metri îmi luam eu cu banii pe care i-am băgat în studio?! Eu am luat când s-a scumpit, ca băieții.

CANCAN.RO: Îți ajunge de un bloc, două?!

Nick N&D: Le văd ca și făcute, dar hai să așteptăm momentul.

( CITEȘTE ȘI: BANII AU DESPĂRȚIT-O PE DELIA DE „JUMĂTATEA” SA: „NU POT SPUNE MOTIVUL REAL AL SEPARĂRII, DAR CRED CĂ NU SE ÎMPĂRȚEA CORECT” )

Piesele care au făcut istorie i-au umplut conturile fostului coleg al Deliei Matache: „Eu fac bani și când dorm, mă enervează banii, nu știu ce să fac cu ei!”

CANCAN.RO: Făceai atât de mulți bani pe vremea aia?

Nick N&D: Eu fac bani și când dorm, mă enervează banii, nu știu ce să fac cu ei.

CANCAN.RO: Din ce?

Nick N&D: Cum din ce?! Sunt atâtea rețele sociale care lucrează pentru mine, dorm și banii vin, nu înțelegi?!

CANCAN.RO: Ai făcut milionul?!

Nick N&D: Păi de când am eu milioane?! Milioane am de când eram mic. De când am început activitatea?! De mult am făcut un milion, cu tot ce am cumpărat și am cheltuit.

CANCAN.RO: Real, poți trăi din muzică?

Nick N&D: De ce am compus piesele alea, de se ascultă de 20 de ani?! Sunt drepturile de autor.

CANCAN.RO: Nu sunt oameni care te critică pe motiv că ai trăit toată viața din câteva piese?

Nick N&D: Păi trebuie să știi din ce să trăiești. Ce trebuie să fac, să compun 1340 de piese sau 10 și bune?! Îmi bat capul ca să ce? Am compus la timpul potrivit și acum mă bucur de familie, de copii.

( VEZI ȘI: DELIA A FOST SCHIMBATĂ DE CINE SE AŞTEPTA MAI PUŢIN! CINE E VEDETA CU 20 DE ANI MAI TÂNĂRĂ, CARE A ÎNLOCUIT-O )

Poveste amuzantă cu artistul și iubitul fiicei sale: „Eu am cântat la botezul lui!”

CANCAN.RO: Fata se mărită?

Nick N&D: Încă nu.

CANCAN.RO: Te-ai strâmbat când i-ai cunoscut iubitul, ești un tată dur?

Nick N&D: Nu m-am strâmbat pentru că băiatul cu care e ea în momentul ăsta, eu am cântat la botezul lui, n-aveam cum să fac figuri, îl știu de mic. Mi-a arătat filmare când fost la el. Zic «mamă, ce gras eram în perioada aia!».

CANCAN.RO: Câți ani are acum?

Nick N&D: 17 ani, în 2006 am fost.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.