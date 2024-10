Cum arată Andreea, nepoata lui Mircea Sandu, după ce a slăbit 11 kg! Pare că divorțul i-a priit

Nepoata lui Mircea Sandu a fost premiată alături de nașa ei, luni seară, la Gala Performanței și a Excelenței. Andreea a arătat spectaculos, după divorțul de Viorel Bogățeanu, iar singurătatea pare că i-a priit, având în vedere că a slăbit 11 kilograme și a devenit studentă. Iată ce a declarat despre noua ei viață!

Nepoata lui Mircea Sandu- fost președinte FRF, s-a enumerat printre invitații care au fost premiați la Gala Performanței și a Excelenței, găzduită de Ambasad ’Or Events. Andreea Sandu a avut onoarea de a câștiga „Premiul pentru cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile în domeniul turismului”.

Andreea a slăbit 11 kilograme și se axează pe un stil de viață cât mai sănătos, iar următoarea ei dorință este aceea de a deveni mămica unui copil adoptat.

„Mă onorează acest premiu. Ieri am împlinit 30 de ani de experiență profesională, deci 30 de ani de muncă în turism. M-am bucurat mult că m-au nominalizat și pentru faptul că mă număr în top 100 la nivel mondial cu diplomă de specializare în turism emisă la Geneva.

La acest moment, sunt tot singură. Am slăbit 11 kilograme, merg la sală, am instructor personal, pe Iulian Dinu, care se ocupă extraordinar de bine de mine, și pe partea de nutriție și pe partea de sport mă motivează. Mi-a dat încredere că eu pot slăbi, pentru că întotdeauna am avut această problemă cu greutatea!

Pentru anul acesta, îmi doresc foarte mult un copil, o fetiță, pe care vreau să o adopt”, a declarat Andreea Sandu pentru Click!