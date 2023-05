Andreea și Viorel Lege au divorțat, în mare secret, dar CANCAN.RO avea să facă dezvăluirea. Se poate spune că e despărțirea anului, de vreme ce cuplul părea mai trainic decât oricare altul. Cu atât mai mult cu cât nepoata lui Mircea Sandu își găsiste, în sfârșit, drumul sentimental al vieții, după două relații sfârșite cumplit. Doar că totul a durat mai puțin de șapte ani. Celebrul lăutar a fost primul care a comentat situația. Cuvintele lui nu au fost deloc pe placul celei căre-i jurase credință. Nu a acuzat-o direct, dar nici nu a menajat-o. Răspunsul a venit prompt și de bun-simț. Avem declarațiile, în exclusivitate.

Viorel Lege, cunoscut, însă, drept Viorel Bogățeanu, a reacționat primul, după ce CANCAN.RO a anunțat divorțul (Vezi AICI detaliile). A explicat, fără să detalieze, motivul pentru care ar fi rupt căsnicia. Și a mai spus că el a făcut pasul spre notar, pentru desfacerea căsătoriei.

„E vorba de mai multe situaţii, iar într-o zi o să iasă la iveală. Nu vreau ca lumea să creadă că sunt oaia neagră din acest cuplu. Copiii nu au nicio vină. Sunt mai multe. Sunt și câteva câteva şocuri pentru mine. Lucruri pe care le-am aflat personal. Am încercat să stau bine pe picioare. Nu pot să spun dacă m-a înşelat. Mi-au auzit urechile ceva ce nu mi-aş fi dorit să aflu vreodată”, a declarat lăutarul, la Antena Stars.

Andreea Lege a parat elegant acuzele aduse de fostul soț

Avea să continue pe aceeași idee, deși a parat, subliniind că nu are dovezi pentru a proba infidelitatea. „Eu nu pot să acuz pe cineva fără dovezi. E o situţie nouă. Nu am stat bine pe picioare când am aflat. M-am ţinut bine să nu cad. Relaţia s-a deteriorat. Nu prea mă mai simţeam bărbat. Am început să am dubii. Şi am scormonit”, a încheiat Viorel Bogățeanu.

Andreea Lege a reacționat, contactată de către CANCAN.RO. A făcut-o, însă, elegant, cu bun-simț. Nu a comentat acuzele care i s-au adus de către fostul soț. ”Îi doresc tot binele din lume. Mai mult de atât nu am ce să spun. Eu am viața mea personală, el, viața lui… Ce spune el e problema lui, chiar nu mă interesează. Nu pot să spun decât să-l ierte Dumnezeu pentru tot ceea ce face! Mai mult de atât nu vreau să mă întind. Vă rog să mă înțelegeți”, a declarat Andreea.

Andreea Lege, nepoata lui Mircea Sandu, a trăit un coșmar

Andreea are un trecut cumplit! Primul iubit, cu care se și logodise și se gândea că va ajunge cu el la altar, a murit în 2005, din cauza unui stop cardiac. Andreea a suferit enorm, dar, după mai bine de 10 ani, încerca, din nou, iubirea.

Dar a fost lovită din nou, la fel de crunt. Și s-a întâmplat chiar când începuse să organizeze fericitului eveniment din viaţa sa. Iubitul ei de doar 27 de ani a murit! Șocant, tot din cauza unui stop cardiac. Au urmat ani grei pentru ea, dar a reușit, până la urmă, să uite trecutul.

L-a cunoscut pe Viorel, iar la scurt timp cei doi se căsătoreau. Mariaj care a durat, cum spuneam, aproape șapte ani.

