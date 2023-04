EXCLUSIV | De ce nu se pot despărți Deea și Dinu Maxer: „Vom fi împreună”. Primele declarații ale Deei despre ce urmează să se întâmple

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a zguduit întreg showbiz-ul românesc. După o căsnicie de 15 ani, cei doi au ales să o ia pe drumuri separate, de comun acord. Despărțirea lor a adus, în ultimele zile, un val de comentarii, fiind și voci care au susținut că Deea și Dinu au înscenat divorțul, pentru a câștiga mai mult capital de imagine. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Deea a lămurit situația și a spus care este, de fapt, adevărul.

Părea o iubire ca în povești, cu o căsnicie trainică, însă a apărut elementul surpriză… După 18 ani de relație, dintre care 15 ani de mariaj, Deea și Dinu Maxer au decis să divorțeze. Anunțul a venit ca un șoc pentru fanii și apropiații cuplului. Nimeni și nimic nu părea că-i va despărți vreodată. Afișau amândoi imaginea unei familii perfecte, în fiecare apariție, fie ea televizată sau în mediul online.

Cu toate acestea, Deea și Dinu Maxer au hotărât că cea mai bună soluție, atât pentru ei, cât și pentru copiii lor, este să se despartă. În continuare, amândoi se vor ocupa de creșterea și educația celor doi copii, Andreas, în vârstă de 11 ani și Maya, de numai 3 ani.

Divorțul dintre cei doi a fost, în ultimele zile, unul dintre subiectele fierbinți ale presei din România. Așa cum era de așteptat, au apărut tot felul de opinii, printre care cea mai controversată fiind faptul că cei doi au înscenat divorțul, pentru a-și face reclamă. În cele din urmă, Deea a făcut lumină referitor la acest subiect.

Deea Maxer neagă faptul că divorțul este o strategie de marketing

După zvonurile din ultima perioadă, Deea a decis să dea cărțile pe față și să vorbească despre divorț. În cadrul unui interviu transparent, bruneta ne-a mărturisit că nu se pune problema ca ei să divorțeze doar pentru a câștiga mai mult capital de imagine. Atât ea, cât și Dinu au realizat că nu mai sunt compatibili cu viața împreună, așa că au decis că varianta despărțirii este cea mai bună pentru amândoi. Deea susține că își vor duce proiectele la bun sfârșit, împreună, iar divorțul nu va afecta activitatea profesională în care sunt implicați amândoi.

“Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună…E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

