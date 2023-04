Deea Maxer, dezvăluiri tulburătoare din relaţia cu Dinu: „Să dormi cu cineva în același pat...

Vestea divorțului dintre Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (49 de ani) a produs un val de uimire în rândul fanilor celor doi. La scurt timp după anunțul oficial, bruneta a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare despre relația cu artistul. Ea a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj sugestiv, în care explică ruptura totală produsă de fostul soț.

Povestea de iubire dintre Dinu Maxer și Deea a ajuns la final după 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie. Cei doi au anunțat că divorțează, iar vestea a produs rumoare în media din țara noastră.

La scurt timp după anunțul public, Deea a transmis, pe rețelele de socializare, un mesaj tulburător. Bruneta a dorit să sublinieze că, în ciuda faptului că ea și Dinu trăiau împreună, prăpastia dintre ei era tot mai mare, comunicarea fiind aproape inexistentă, în ultima perioadă.

„Să dormi cu cineva în același pat nu înseamnă că ești apropiat. Să trăiești în aceeași casă cu cineva nu înseamnă că ești apropiat. Singurul lucru care ajută să fii aproape de cineva este atunci când te simți în siguranță și poți să te deschizi atunci când te simți văzut, apreciat și înțeles în momentele cele mai vulnerabile. Dacă poți să faci asta, atunci lucrurile vor merge.

Dacă nu, nu poți schimba asta într-un moment, pentru că ați fost meniți să fiți împreună”, a fost mesajul postat de Deea Maxer.

(CITEȘTE SI: Deea Maxer vrea să înceapă o viață nouă fără Dinu. Ce decizie drastică a luat, la scurt timp după divorț)

Dinu Maxer a dezvăluit motivele divorțului de soția sa: „Iubirea noastră a început să scârțâie”

Dinu Maxer a dorit să facă lumină în cazul divorțului de soția lui, Deea. El a dezvăluit cu sinceritate că mariajul lor a intrat în impas, încă de anul trecut, dar amândoi au sperat ca lucrurile să revină la normal. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit, din contră, amândoi și-au dat seama că iubirea lor nu va mai fi niciodată așa cum a fost.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și, care, în ultima perioadă, nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună”, a declarat Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.

(CITEȘTE AICI: Dinu Maxer este în doliu! Tatăl lui a murit după o lungă suferință: ”În 2007 a primit vestea că are cancer”)