Deea Maxer vrea să înceapă o viață nouă fără Dinu. Ce decizie drastică a luat, la scurt timp după divorț

Deea Maxer are de gând să înceapă un nou capitol, după divorțul de Dinu. Bruneta a luat o decizie drastică spre binele ei, pe care a ținut s-o împărtășească și cu urmăritorii ei din mediul online. Mesajul postat de vedetă, la scurt timp după ce i-a spus adio definitiv lui Dinu Maxer!

Nici bine nu s-au despărțit, că Deea Maxer e pusă pe schimbări radicale. Vedeta i-a spus adio definitiv lui Dinu Maxer și vrea să înceapă un nou capitol. Este pregătită să o ia singură de la capăt și să se focuseze mai mult pe ea. Chiar dacă Dinu a sperat până-n ultimul moment că se vor împăca, iată că nu a fost deloc așa. Deea a fost mai hotărâtă ca niciodată să pună punct căsniciei ei și să meargă mai departe. Într-un final, și artistul a considerat că este mai bine să o ia pe drumuri diferite, căci în ultimele luni cei doi nu se mai înțelegeau deloc.

Deea a ținut să se afle de la ea faptul că vrea să-și ia de la capăt viața. Bruneta a postat un mesaj cu subînțeles, pe rețelele de socializare, prin care dă de înțeles că vrea să-și schimbe complet viața după ruptura de tatăl copiilor ei.

„Resetare, repornire, refocalizare”, se arată în postarea făcută de Deea Maxer, pe contul ei de Instagram.

CITEȘTE ȘI: DINU MAXER RUPE TĂCEREA! PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ ANUNȚUL DIVORȚULUI: ”A FOST PRIMA CARE ȘI-A DAT JOS VERIGHETA”

De ce s-au despărțit Dinu și Deea Maxer

După multe zvonuri în mediul online, Dinu Maxer a spus lucrurilor pe nume și a dezvăluit motivul separării de soția lui. Cântărețul a recunoscut că nu se mai înțelegeau de șapte luni și că certurile erau tot mai dese. Mai mult decât atât, artistul este de părere că lucrurile s-au stricat în căsnicia lor, la scurt timp după ce a apărut pe lume Maisa, fetița lor.

CITEȘTE ȘI: CE A PUBLICAT DEEA MAXER PE CONTUL EI DE INSTAGRAM, CU PUȚIN TIMP ÎNAINTE DE A ANUNȚA DIVORȚUL

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea. La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maysa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică”, a spus Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.