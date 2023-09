Cum arată Aura Mihai, sora frumoasei Andra Măruță. Ce face pentru bani, în Câmpia Turzii

Andra Măruță este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară. De altfel, este urmărită de peste 2,7 milioane de persoane pe rețelele de socializare și își ține la curent urmăritorii cu toate activitățile pe care le face. Mai cu seamă, cele alături de familie. Deși se afișează constant cu soțul, Cătălin Măruță, și cei doi copii, Eva și David, puțin sunt cei care știu cum arată sora mijlocie a Andrei. Iată mai jos, în articol, cum arată Aura Mihai!

De-a lungul timpului, Andra Măruță a reușit să ajungă la inimile românilor prin piesele pe care le cântă. Are o adevărată „armată” de fani pe rețelele de socializare și îi ține la curent cu toate activitățile pe care le face. De cele mai multe ori, este vorba despre activități în familie, cu cei doi copii, David și Eva, dar și cu soțul ei, prezentatorul Cătălin Măruță. Despre Andra Măruță se cunoștea faptul că are un frate, Săndel. Cei doi au scos împreună un CD cu muzică populară. Însă Săndel nu este singurul frate al Andrei Măruță. Cântăreața în vârstă de 37 de ani mai are două surori, Diana și Aura Mihai.

Vezi și COPIII ANDREI ȘI AI LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ AU PĂRĂSIT CASA FAMILIEI ȘI AU ÎNCEPUT CURSURILE UNEIA DINTRE ȘCOLILE DE FIȚE DIN CAPITALĂ

Vezi și EVA MĂRUȚĂ, ACTRIȚĂ LA DOAR 8 ANIȘORI! ÎN CE COMEDIE VA APĂREA FIICA ANDREI ȘI A LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ

Andra Măruță are o relație foarte apropiată cu surorile sale, Diana și Aura Mihai

Se cunoaște, deja, faptul că Andra Măruță poartă muzicii o dragoste aparte, însă cu ce se ocupă sora mijlocie? Aura are vârsta de 41 de ani și locuiește în Câmpia Turzii. Sora mijlocie a artistei este căsătorită și are un băiețel. Este make-up artist, iar din anul 2019 lucrează la un salon cunoscut din Câmpia Turzii.

De altfel, Diana, sora mai mare a Andrei Măruță, se ocupă de un centru de bătrâni din Câmpia Turzii. Andra Măruță are o relație foarte apropiată cu cele două surori ale sale, Diana și Aura, dar și cu fratele, Săndel. De-a lungul timpului, soția lui Cătălin Măruță a fost susținută de familie, pentru ca visurile sale să se îndeplinească.

Vezi și CINE O VREA DIVORȚATĂ PE ANDRA DE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: „AU ÎNTREBAT-O DE CE MAI STĂ CU ĂLA”. DIALOG ȘOCANT AL ARTISTEI CU FANII

Ce spunea artista despre copilăria lor

Încă de la o vârstă fragedă, au fost uniți și înțelegători. Cântăreața își amintește că, deși a fost o perioadă grea, a fost foarte frumoasă.

„Faptul că nu am avut bani ne-a făcut mai uniţi, ştim să apreciem puţinul. Eram nişte copii tare înţelegători, nu voiam mai mult, căci ştiam că nu se poate. A fost greu, dar a fost foarte frumos. Nu îmi amintesc cadourile, ci trăirile de atunci. Toţi copiii ieşeau la geamuri şi se lăudau cu ce au primit de la părinţi, toţi aveau portocale. Într-un an ştiu că nu am mai primit nimic, şi nu am mai ieşit la geam, ca să nu ne facem de râs”, a povestit Andra, într-un interviu pentru Antena Stars.

Sursă foto: Facebook