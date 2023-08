Eva Măruță, actriță la doar 8 anișori! În ce comedie va apărea fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță

Se cunoaște, deja, faptul că Andra și Cătălin Măruță se ocupă îndeaproape de creșterea și educarea celor doi copii ai lor, Eva și David. Cântăreața și prezentatorul de la Pro TV își dedică timpul copiilor, iar cei doi micuți sunt vedete pe rețelele de socializare! Mai mult decât atât, după o vară plină, micuța Eva se pregătește să apară într-un proiect cinematografic de comedie, alături de Alex Bogdan. Iată mai jos, în articol, ce rol va avea și despre ce este vorba, de fapt.

Surprizele se țin lanț în familia Măruță. După ce emisiunea de la Pro TV a fost lider de audiență, în cursul zilei de luni, 28 august, familia lui Cătălin Măruță are parte de o altă bucurie. Fiica lor, Eva, în vârstă de 8 ani, va fi actriță! Micuța va apărea într-un proiect cinematografic de comedie, alături de Alex Bogdan. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va avea rol principal (o va interpreta pe Maya) în pelicula „Tati part-time”. Comedia va rula în cinematografe. De altfel, filmul care va rula pe marile ecrane este și debutul cinematic regizoral al Letiției Roșculeț. Scenariul a fost scris atât de ea, cât și de Matei Dima, alias BRomania. În peliculă vor apărea și Raluca Aprodu, George Ivașcu, Doina Teodoru, Nelu Cortea. Întrega producție se pregătește de filmări!

Vezi și CINE O VREA DIVORȚATĂ PE ANDRA DE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: „AU ÎNTREBAT-O DE CE MAI STĂ CU ĂLA”. DIALOG ȘOCANT AL ARTISTEI CU FANII

Vezi și LUXUL ÎN CARE SE LĂFĂIE DAVID, BĂIATUL ANDREI ȘI AL LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. ALȚI COPII NICI NU VISEAZĂ LA AȘA CEVA

Andra și Cătălin Măruță au doi copii, Eva (8 ani) și David (12 ani). Formează o familie unită, iar mulți dintre urmăritorii lor consideră că artista și prezentatorul TV reprezintă modele de urmat. Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de peste 15 ani.

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, mărturisea Andra pentru Viva.