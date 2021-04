Îl mai țineți minte pe ”Perversul de pe Târgu Ocna”? Au trecut ceva ani de când a ajuns celebru grație unui interviu ”electrizant”, în care povestea cum a fost lovit, dar apoi s-a răzbunat crunt pe cei doi agresori. Acum, nu-l mai recunoști pe Sorin Ion, pe numele lui adevărat. Are barbă și e sură, s-a îngrășat, și-a cumpărat câine, dar se întreabă cine e, de fapt, câinele dintre ei! CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu „băiatul rău” din București.

Sorin Ion, cunoscut drept „Perversul de pe Târgu Ocna”, nu mai e tânărul năzdrăvan care-și arăta antebrațul lucrat și se văita că a fost „julit” chiar de cumnat și de un amic al lui, pe care avea să-i snopească în bătaie. Pitoresc interviul oferit atunci de ”Perversul de pe Târgu Ocna”, dar acum el se ocupă de cu totul altceva. Petrece cu prietenii, dar fără harță, mai mult, și-a luat un animal de companie. Un câine, dar se întreabă, într-un filmuleț pe Tik Tok, cine este, de fapt, cățelușul din locuință.

Cum arată acum ”Perversul de pe Târgu Ocna”? Are barbă sură, și-a luat cățeluș…

Sorin Ion spune că patrupedul îi este drag, dar că din cauza lui se trezește în zori. ”Mi-am luat și eu cățel, fraților, să am și eu cățel, că așa-i frumos. Mi-e drag de animal, dar să mor eu dacă mai știu cine-i câinele. Mă trezesc în fiecare dimineață să-l scot afară. Cred că eu sunt câinele”, spune Sorin Ion în filmulețul în care micuțul cățeluș se ridică în două labe și întinde boticul spre el. Iar ”Perversul de pe Târgu Ocna” îl mângâie și îi vorbește drăgăstos. (CITEȘTE ȘI: TI-E TEAMA CA-TI „INGHITE” VISCOLUL MASINA? PERVERSUL DE PE TARGU OCNA OFERA SERVICII LA “DOMICILIUL” AUTOTURISMULUI)

Sorin Ion s-a ales cu porecla care avea să-l facă vestit cu mulți ani în urmă. Milioane de români îl ascultau și-l priveau în hohote de râs atunci când a povestit scandalul în care a fost implicat. S-a bucurat, atunci, de celebritate, obținând chiar o colaborare într-o reclamă, dar avea să plătească și prețul. Soția, Valeria, l-a părăsit.

“Nu are el bani să-mi facă cadouri, dar când ne aniversăm relaţia îmi aduce câte o floare la mizeul nopţii ca să mă surprindă”, declara Valeria, pentru CANCAN.RO. Doar că punea punct căsniciei. El a încercat mult timp s-o convingă să se întoarcă la el, mai ales că murea și de dorul copiilor. Valeria avea să cedeze. (NU RATA: MANELISTUL PREFERAT AL FRATILOR CAMATARU A PIERDUT MULTI BANI. VEZI CE LEGATURA ARE PERVERSUL DE PE TARGU OCNA CU MITZU DIN SALAJ)

Cei doi s-au împăcat și nu doar că locuiesc din nou împreună, ci au reușit să se mute inclusiv în casă nouă. Socrul ”perversului” i-a făcut cadou fiicei sale un apartament. Sorin a devenit nu doar atent din cale-afară cu soția lui, dar și foarte posesiv. Reacționează foarte virulent pe Facebook atunci când vreun bărbat îi lasă comentarii apreciative Valeriei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.