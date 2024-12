Cum arată băiețelul Ancăi Dinicu. Actrița a publicat prima imagine în ziua de Crăciun

Crăciunul din 2024 a venit cu o surpriză emoționantă pentru fanii actriței Anca Dinicu. Vedeta, care este iubită de public pentru talentul său și carisma sa, a publicat prima imagine cu băiețelul său, pentru a-și lua prin surprindere urmăritorii chiar de Crăciun. Iată modul inedit în care aceasta l-a postat pe cel mic!

Anca Dinicu, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, este cunoscută pentru rolurile sale memorabile și pentru energia cu care își cucerește publicul. În 2024, viața i s-a schimbat complet, odată cu venirea pe lume a primului său copil, un moment care a transformat acest an în unul „perfect”, după cum l-a descris chiar ea.

Chiar de Crăciun, vedeta a decis să împărtășească cu fanii un moment special alături de băiețelul său. Într-o postare inedită, actrița a arătat un glob de Crăciun personalizat, în care se afla o fotografie cu micuțul ei, un detaliu care a impresionat profund comunitatea sa online.

Postarea a continuat cu un videoclip adorabil, în care bebelușul apare lângă brad, mișcându-și piciorușele pline de energie. Imaginea familială caldă și mesajul plin emoționant al vedetei au completat magia sărbătorilor:

În urmă cu câteva luni, actrița vorbea despre cât de greu îi era să aleagă numele celui mic și prezenta variantele pe care le avea la momentul respectiv. Se pare că, Radu, numele pe care l-a ales, se afla printre acestea.

Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne.”, spunea actrița.