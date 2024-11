Anca Dinicu, prima imagine cu băiețelul ei. Fanii s-au topit!

Anca Dinicu este în culmea fericirii. În urmă cu doar câteva zile, aceasta a devenit mămică pentru prima data și a dat veștile cele mari și în mediul online. Actrița este acum mamă de băiețel și a postat și prima fotografie cu fiul său. Fanii au fost încântați să îl vadă pe micuț și au felicitat-o din plin pe proaspăta mămică.

De-a lungul timpului, Anca Dinicu a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu dat prea multe detalii despre relațiile sale. Însă, atunci când a venit vorba despre fiul său, actrița a făcut o excepție și a împărtășit bucuria și cu fanii săi. Internauții au fost încântați să vadă prima fotografie cu micuțul.

Anul acesta, de Ziua Copilului, Anca Dinicu anunța că este însărcinată pentru prima oară și tot atunci făcea publică și relația sa cu baschetbalistul Georgian Păun. Timpul a trecut, așteptarea a luat sfârșit, iar acum cei doi au devenit părinți pentru prima dată.

În urmă cu doar câteva zile, Anca Dincu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor. De când și-a strâns pentru prima oară fiul în brațe, actrița este în al nouălea cer, iar acum a postat în mediul online și prima fotografie cu micuțul. Mai mult, aceasta și-a „amenințat” fanii că de acum multe poze de acest gen vor urma.

De asemenea, atunci când a anunțat că a născut, Anca Dinicu a dezvăluit și faptul că fiul său poartă numele Radu. În urmă cu ceva timp, actrița vorbea despre variantele de nume pe care le lua în calcul și se pare că acesta a fost câștigător.

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael.

Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne”, declara Anca Dinicu.