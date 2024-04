Cum arată casa Alexandrei Bodi, ridicată din donațiile de pe TikTok: „Sunt mândră de mine”. Acum cere bani să-și pună dantura

Alexandra Bodi a devenit virală pe TikTok, după ce și-a expus stilul de viață modest! Le-a arătat tuturor utilizatorilor din mediul online cum trăiește ea în viața de zi cu zi, prin ce situații complicate trece din lipsa banilor și cum ar putea oamenii să o ajute pentru a duce un trai decent. În acest fel, povestea ei a făcut înconjurul acestei platforme, iar tot mai multe persoane i-au sărit în ajutor. I-au oferit bani și au ajutat-o să-și ridice o casă. Pe lângă sprijinul primit din partea unor necunoscuți, aceasta s-a confruntat și cu o serie de critici, mai ales după ce le-a spus tuturor că nu are de gând să muncească.

Alexandra Bodi și-a ridicat o casă din donațiile de pe TikTok, pentru că oamenilor cu suflet bun le-a fost milă de traiul pe care-l duce aceasta împreună cu familia ei. Dacă a văzut că treaba merge, tânăra mamă și-a expus întreaga poveste pe internet în speranța că va primi și mai mult ajutor. Zis și făcut! Așa a ajuns „Regina TikTok-ului”, după cum era intitulată, să aibă o locuință provenită din banii unor necunoscuți, să cumpere o mobilă frumoasă în acea casă și să se îngrijească. Revolta oamenilor a venit în momentul în care aceasta a ținut să le spună că nu are de gând să meargă la muncă.

CITEȘTE ȘI: VIDEO | ULTIMA ,,INVENȚIE” A ALEXANDREI BODI A STÂRNIT HOHOTE DE RÂS. IMAGINILE S-AU VIRALIZAT RAPID

„Dragii mei, mi-am montat chiuveta. Mi-am cumpărat robinet. Nu am apă caldă, dar mă bucur la ceea ce am. Aici putem spăla vasele, aici putem băga treburile noastre. Acum nu mai am treabă. Voi îmi ziceți că mint, de aia am și făcut videoclipul. Mi-am băgat și apă acum și sunt mândră de mine. Aici spălăm, clătim, tot!”, spunea Alexandra Bodi, pe TikTok, în timp ce le arăta utilizatorilor ce îmbunătățiri a făcut în locuința ei cu banii lor.