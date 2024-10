Cum arată casa de lux pe care Oana Zăvoranu a pierdut-o. Avea televizor și în baie

Recent, Oana Zăvoranu a primit o lovitură grea. După mai bine de șapte ani de luptă și procese grele, „Querida” a pierdut vila de lux din Dorobanți, în care se mutase după divorțul de Pepe. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de vedetă – prin care cere anulare contractului de înstrăinare a imobilului. Astfel, acum, vedeta trebuie să se mute din imobilul de lux. Cum arată vila pierdută a Oanei Zăvoranu? A băgat bani frumoși în ea.

Se pare că după ani de lupte grele, Oana Zăvoranu a pierdut războiul cu vrăjitoarele Mellisa și Vanessa. Vedeta și-a pierdut, în cele din urmă, vila de lux de pe strada Andrei Mureșanu din București. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de „Querida”. Acum, locuința a intrat în posesia lui Ion Constantin, apropiat al celor două vrăjitoare, condamnate la rândul lor pentru înșelăciune și șantaj.

Timp de șapte ani, Oana Zăvoranu a încercat să anuleze contractul semnat cu vrăjitoarele Melissa și Vanessa. Pentru o sumă derizorie, vrăjitoarele ar fi făcut mai multe presiuni către vedetă, aceasta fiind intimidată și șantajată să le cedeze un imobil și un autoturism, în schimbul unui împrumut în valoare de 174.800 de euro, bani împrumutați de la Ion Constantin – complicele celor două. Pentru restituirea banilor, „Querida” a garantat cu vila din Andrei Mureșan, însă susține și că nu ar fi primit niciodată banii respectivi.

În ciuda eforturilor sale, Oana Zăvoranu a pierdut acum vila de lux în care investise bani frumoși pentru a o face să arate fix așa cum a visat. În urmă cu ceva timp, vedeta declara că a băgat peste 200.000 de euro în materialele necesare pentru a-şi renova casa. Bruneta nu s-a uitat la bani atunci când și-a amenajat locuința, iar acum aceasta este dotată cu numeroase piese de mobilier scumpe și decorațiuni extravagante.

Vedeta a optat pentru o pardoseală albă, lucioasă și mobilier tot în nuanțe deschise. De asemenea, baia este una dintre zonele din casă care atrage atenția. Oana Zăvoranu are aici o toaletă cu luminițe, dar și televizor. Însă, piesele centrale din vila de lux a vedetei sunt oglinzile mari cu margini de cristal și extrem de lucioase, care se află în aproape fiecare cameră din casă.

„Am o boală veche, sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor. Cine mă iubește, mă iubește așa, sunt dezordonată, dar are cine să strângă după mine. Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești!? Eu casa asta o am din anul 2007 !.. .după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă! Șmekeria adevărată începe de la o casă frumoasă…. abia după se cumpără o mașină sau rujuri”, spunea Oana Zăvoranu, în urmă cu ceva timp.