Oana Zăvoranu l-a încins grav pe Alex Bodi! Uluitor ce mesaj i-a trimis: ”Ai avut 2 neuroni, s-au luat la ceartă, au divorțat și…”

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Alex Bodi ia proporții astronomice! Totul a pornit de la dezvăluirile făcute de Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO, atunci când bruneta l-a acuzat pe Alex Bodi de trădare, în războiul pe care vedeta îl are cu Horia Vlădescu, fostul manager al clinicii One Life (VEZI AICI TOATE DETALIILE). De aici, a fost un singur pas până la divergențele colosale dintre milionar și Oana Zăvoranu. Replicile acide nu au întârziat să apară, iar cuvinte mai mult decât dure s-au aruncat de ambele părți. Acum, bruneta îi dă din nou replica lui Alex Bodi. Și ce replică! Usturătoare și plină de săgeți veninoase! Auch!

Oana Zăvoranu nici că se lasă! Iese la atac și nu oricum, ci scoate artileria grea! Înarmată cu cele mai dure cuvinte, vedeta îi dă, din nou, replica lui Alex Bodi! Vă anunțăm încă de pe acum și vă avertizăm în același timp că bruneta nu a fost deloc miloasă în exprimare!

Asumată și directă, așa cum o știm, Oana dă de pământ cu celebrul afacerist! Râuri de acuze și înțepături au curs din partea celebrei dive către „Musculos”. A pornit un adevărat jihad împotriva lui!

Oana Zăvoranu, replică usturătoare pentru Alex Bodi

Bruneta nu a făcut deloc rabat de la replici tăioase și cuvinte greu de digerat. Însă cel care le va digera cel mai greu va fi chiar Alex Bodi, deoarece Oana Zăvoranu s-a dezlănțuit!

”Mă Bodi-lăchiță,

Te pomenești că, neștiind carte, iei estrogen să nu intri la menopauză în loc de andropauza…dureri la sâni ai? La palpare? Lactație ai? Ai făcut și tu un control ginecologic? Poate îți face finu` (cât mai are rmn-ul ciordit de la mine) un examen la căpuț (care-o fi din ele, nu conteaza, sunt moarte oricum amândouă), ca să vezi dacă nu îți trebuie vreun tratament mai scump, pentru gorile sigur îți merge unu’.

Știm și am văzut toți cât de ‘ocupat’ ești, ai lăsat tu răspunsurile la orice comentariu pe Insta, ca să te scremi aici, să încerci să pui în pagină toată negreala care îți curge prin venele alea de țepar obosit și coclit ce ești…

Nu te supăra prea tare că ți se sparge vena la cap și nu vrem să vină finu` la moștenire să îți adune gunoaiele de pe jos….că doar știi că finu` suge tot… Suptu’ v-a unit pe voi cel mai mult și suptu’ vă ține încă lipiți ca două orfeline ce sunteți.

Te credem că, după o vârstă, pot apărea manifestări de genul schizofreniei pe care o înduri, dar chiar așa să uiți cine cui dă bani împrumut la poker?!

Chiar în stadiul ăsta atât de avansat de descompunere să fii? Tu nu, cumva, ai și murit și, pentru că nu ai creier, ai senzația că încă trăiești?

Ia vezi…îți mai crește păru’…unghiile, jegu` pe tine? Că eu încep să cred că te-au ajuns blestemele prostituatelor bătute și jefuite!

Vorbești de familie, iar… păi care familie, măi, peștișor libidinos?

Că prostituatele care stau cu tine sunt plătite, nu stau pentru picioarele tale frumos epilate…. (Vezi? Nu am mai zis nimic de varice, să nu mai fii supi). Deci astea nu se pun ca familie.

De hemoroizi aveam voie să zic? Nu mai știu…

De videochat, nu mai zic, că dai lecții de departe, că, na’, doar ai experiență, tu nu vorbești din cărți. Să ne spui sticla ta preferată, ce dimensiuni (grosime, lungime, brand), și îți trimite fata, că știi, nu sunt chitră. Eu îți zic că mai bine nu mă provoci mai mult cu familia…vezi, uite că nici nu zic că familia ta nu știe cum să își strige ‘bucuria’ mai tare că sunt înrudiți cu așa o ‘mândrețe’ de cocalar pârnăiaș, varicos, puturos (ca miros), escroc, analfabet, țepar, bătăuș de femei, cu creierii mucus, bufeuri de demență în plăci și pusee de incontinență urinară acută, că multe fete zic că te-ai … pe ele așa, din senin…

Tu știi că de multe ori te duci la baie și îți dai seama că, de fapt, voiai să mănânci și vice versa…

Sau că ești sigur că vrei pipilică și faci căcuța imediat după ce ți-ai tras pijamaua cu care, în mod curent, mergi pe la evenimentele unde se pomenește lumea bună cu tine și te ții scai cu unghiile de la picioare de mochetă, ca să nu te dea afară…

Cert e că îți mulțumim din nou, ești chiar băiat, ai recunoscut că ești un răpănos care îi ține tira celuilalt pușcăriaș … Cum e aia cu

”o mână spală pe alta…” … bine, mai greu cu spălatul la voi, dar oricum cât e acolo, e bine, nu ne plângem!

E bine, mă, că au început să vă cadă fetele (sau fațetele), alea de bolnavi venerici și rupți de atâta ”munca” cinstită? Ai, ia ziceți voi așa…

Ai avut și tu 2 neuroni și s-au luat la cearta de la … și au divorțat și au decis să poarte câte două ceasuri la mână, dar las’ că așa e moda nouă la bombardieri – petarde, dacă mă întrebi pe mine.

Și știi ce mă gândeam? Nu vrei tu să-i iei lu` finu`, adica la finii așa, în general, locuri de veci?

Ca să aibă unde să se ascundă de mine? Le achiziționezi / furi, cum se practică la voi în ”din familie”… ca să fie, asa, de la nașu` pentru fini, 3 lopeți de pământ în Cimitirul Săracilor (în Maramureș). Și ce mai întrebai? De meserie? Nu de prostituată, îți dai și tu seama, că altfel ne înțelegeam bine și poate chiar îți plăcea de mine.

Dar am înțeles, e ok, nu vrei și nu vrei să împărțim rujul.

Bine, tătăiță, nu țipa, că am înțeles, stai prost cu tensiunea, am înțeles că ai și incontinență, tricofiție clar, tremurici în sânge sigur… ce să-i faci… gândurile bune, că tu știi doar cât ești de ‘iubit și apreciat’, așa , în general, de toată lumea.

P.S. A… și voiam să-ți zic că nu ai tu zile câtă răbdare am eu să-ți bag mințile în cap, până te potolești să mai rogi vecinii să-ți scrie epistole (că doar știi că tu nu știi nici să scrii, nici să citești), ca să-ți dai seama cu cine te-ai luat, urangutan mirositor și lache ce ești”, a fost replica incredibilă a Oanei Zăvoranu.

