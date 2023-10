Cum arată casa lui Dorian Popa, după ce Babs s-a mutat de la el? A renovat complet parterul vilei

Dorian Popa a ajuns în centrul atenției, recent, după ce DrugTestul efectuat de oamenii legii i-a ieșit pozitiv. Incidentul a avut loc în urmă cu trei zile. Artistul nu a transmis o reacție oficială, după acest episod, însă a continuat activitățile zilnice și chiar a postat un nou vlog pe canalul său de YouTube. De altfel, cu o zi înainte de a-i ieși pozitiv testul la canabis, cântărețul le-a arătat prietenilor virtuali cum și-a renovat parterul vilei în care locuiește. Iată cum arată casa artistului! Detaliile se află mai jos.

Au trecut cinci ani de când Dorian Popa s-a mutat în locuința visurilor sale. Cântărețul și-a amenajat casa după bunul plac și a ales să investească într-un complex rezidențial de la marginea Capitalei. Pașii au fost filmați, videoclipurile fiind postate pe platforma YouTube. De altfel, recent, artistul a încărcat un nou filmuleț în care le arată urmăritorilor cum a renovat parterul vilei în care locuiește.

Dorian Popa și-a renovat complet parterul vilei

Dorian Popa locuiește în Domnești și se cunoaște, deja, faptul că se declarase un fan al albului. Acum, însă, artistul a dorit o schimbare în locuința sa. Un preț exact nu a comunicat, vizavi de schimbările din casă, însă este mândru de noua „față” pe care a luat-o parterul. A ales să păstreze gresia albă, însă să aducă nuanțe de antracit în diverse zone ale parterului. De altfel, și-a schimbat canapeaua și nici bucătăria nu a fost ignorată – și-a făcut o insulă, nuanța asortându-se cu draperiile și pereții.

„Am terminat transformarea. Super noua insulă. După 5 ani. Uite cum arată gresia, are 4-5 ani, că a fost montată printre primele. Așa insulă frumoasă care radiază. Nu pot să vă spun o sumă fixă. Am schimbat tot parterul. Aici am dat câteva mii”, a spus Dorian.

Vila din Domnești a prins un nou contur: „Muncă de 10 zile, puse cap la cap”

Artistul a făcut câteva schimbări importante în vila din Domnești. Acum, parterul are, pe lângă alb, și nuanțe de antracit. Renovarea completă a fost efectuată în zece zile. De altfel, artistul a mărturisit că nu poate preciza suma fixă pe care a plătit-o, pentru toate aceste schimbări.

„S-au vopsit toți pereții albi, s-a dat griul, vă dați seama că vorbim de câțiva litri de lavabilă, vorbim de manopera pentru aceste lucruri, s-a scos kit-ul, într-adevăr, într-o muncă mai chinezească, pentru că nu am vrut să riscăm cu niciunul dintre aparate, a zis că nu vrea să ciupească niciun strop gresia. S-a repus kit-ul, se face curățenie. Într-adevăr, s-au pus draperii și perdele și s-a schimbat mobila, dar aici nu sunt niște costuri mari și, dacă ai deja perdele și draperii, poți doar să le cureți, spre exemplu, sau să le dai un refresh.

Nu pot să vă spun o sumă fixă, pentru că efectiv nu am contabilizat-o. Gândiți-vă că sunt oameni care renovează de 20.000, 15.000, 30.000… aici au intrat câteva mii cu tot cu manoperă și cu grija față de oamenii care lucrează frumos, pentru că întotdeauna trebuie să ai grijă de oamenii care lucrează frumos. Cam asta este, eu zic că merită cu vârf și îndesat. Muncă de 10 zile, puse cap la cap”, a spus Dorian Popa despre casa lui, pe YouTube.

