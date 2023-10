Dorian Popa a rămas indiferent de situația în care a ajuns și efectele ei. Prima postare pusă pentru tinerii care îl urmăresc i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Dorian Popa a luat pe toată lumea prin surprindere, după scandalul în care a fost implicat. În timp ce fanii așteptau explicații de la el, celebrul vlogger s-a arătat indiferent de situația în care a ajuns și de efectele ei. Prima postare de pe rețelele de socializare i-a lăsat pe toți fără cuvinte.

Vineri, 27 octombrie, artistul a fost oprit, în Domnești, de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, iar în urma testelor a reieșit că acesta consumase canabis. Mai mult, Dorian Popa avea pe el doar lenjerie intimă. De atunci, mulți oameni au așteptat să vadă ce are de spus celebrul vlogger despre situația controversată. Însă, în mediul online, el s-a arătat indiferent și nici măcar nu a deschis subiectul despre incident.

Citește și: CÂTE MILIOANE DE EURO ARE DORIAN POPA. AVEREA INFLUENCERULUI ESTE CONSISTENTĂ, IAR SURSELE DE VENIT SUNT DIVERSE

Prima postare a lui Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan

Celebrul vlogger a publicat astăzi prima postare, după ce a fost prin în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise. În primul filmuleț, Dorian Popa se laudă cu o nouă achiziție pentru casele din cartierul său, Hâtz Residence. Mai exact, acesta a luat învelitoare pentru contoare negre și inscripționate cu sigla „hâtz”. După care, le-a arătat tinerilor care îl urmăresc grădina sa. Mai mult, acesta s-a arătat foarte relaxat, filmând piscina din curtea sa.

„N-am apucat să pun prea mult pe Story pentru că este vlogul filmat și nu vreau să dau spoiler, dar vă arăt un pic. Iată un mic sneak peak la extinderea de pergolă”, a transmis Dorian Popa, pe Instagram.

Așadar, în ciuda celor întâmplate, artistul este foarte relaxat și chiar își continuă activitatea, urmând să posteze un nou vlog pe canalul său de Youtube.

Mama și iubita celebrului vlogger, reacții neașteptate

În urma scandalului în care a fost implicat Dorian Popa, a dat declarații și Luminița Popa, mama artistului, care este sigură că fiul ei nu se va ascunde de acum înainte.

„Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și ! Eu sunt pe care Dorian o iubește și o susține, necondiționat! Fii sigură că Dorian, de acum înainte, nu se va băga într-o gaură de șarpe”, a declarat Luminița Popa, pentru click.ro.

Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a reacționat și ea, după ce a aflat că partenerul ei de viață a fost prins drogat la volan. Babs, așa cum este cunoscută în spațiul public, a nu a dat prea multe detalii pentru că nu știa nimic despre incident.

„Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el. Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid.”, a declarat iubita lui Dorian Popa, pentru aceeași sursă.

Citește și: MARA BĂNICĂ NU S-A PUTUT ABȚINE! JURNALISTA DĂ DE PĂMÂNT CU DORIAN POPA: „DROGAȚII NU TREBUIE SĂ FIE MODELE PENTRU COPIII NOȘTRI”