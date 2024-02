Cum arată casa lui Vasilică Ceterașu, concurentul de la Românii au talent: ”Mi-am pus un palmier, să mă simt ca în Tenerife”

Vasilică Ceterașu se poate lăuda cu o familie numeroasă. Artistul și soția sa, Amalia Ursu, au trei copii, așa că au fost nevoiți să se mute într-o casă mai mare. Cei doi locuiesc în Baia Mare și au avut grijă să aleagă o locuință spațioasă, unde au parte de mult confort.

Vasilică Ceterașu a devenit cunoscut după ce a participat la „Românii au talent”. Ulterior, el a muncit din greu pentru a-și construi o carieră de succes, iar acum este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară. Artistul și soția lui au reușit să cucerească publicul, iar atunci când merg la evenimente fac show-uri impresionante. Cei doi nu formează o echipă de excepție doar profesional, ci și pe plan personal.

În luna martie a anului trecut, Amalia Ursu a adus pe lume gemeni, doi băieți, care au primit numele Kevin Vasile și Thiago Ioan. Artista și soțul ei mai au o fată, Selena, în vârstă de doi ani. Odată ce familia s-a mărit, a fost nevoie de o casă mai mare. Imagini atât din exteriorul, cât și din interiorul vilei, pot fi văzute în Galeria Foto a articolului.

Așadar, Vasile Ceterașu și partenera lui de viață au decis să se mute într-o locuință mai spațioasă din Baia Mare. Casa este formată din parter și un etaj, iar în curte cei doi și-au dorit palmieri și fântână arteziană.

„Fără să știu că o să am gemeni, de casă m-am apucat anul trecut, prin ianuarie. Și am făcut două case la fel. Ambele pe același proiect. Mai avem de lucru un pic. Încă nu am pus gazonul, că este frig acum. Mi-am pus un palmier, să mă simt ca în Tenerife, e din plastic și nu trebuie să avem grijă de el. O să mai vină o fântână arteziană.”, a declarat artistul în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV.