Cum arată casa mega luxoasă a lui Ruby? Apartamentul se întinde pe 3 etaje, dar a fost devastat de cele 10 animale pe care le creşte în interior

Ruby trăiește de mai bine de 5 ani în lux și opulență. Cântăreața deține un penthouse în Capitală, care se întinde pe trei etaje. Vedeta a investit de-a lungul timpului atât bani, dar și suflet în locuința sa. Recent, Ruby a renunțat la vacanțele exotice sau la alte plăceri costisitoare și și-a înlocuit ținutele extrem de sexy cu haine de șantier.

Cu cinci ani în urmă, artista dezvăluia că suma investită în locuință ajunsese deja la 300.000 de euro, dublu față de estimarea inițială. Cu toate acestea, și-a personalizat apartamentul după preferințele ei, adăugând elemente precum o oglindă montată pe tavanul dormitorului și un jacuzzi. De asemenea, chiar și Mamaia și-a amenajat o cameră în apartamentul nepoatei.

Recent, artista a început șantierul în apartamentul său de lux. Ea a decis să efectueze o renovare completă a casei sale și supervizează personal fiecare etapă a lucrărilor. Deoarece locuiește cu opt pisici și doi căței, a fost nevoită să se despartă temporar de micii săi prieteni. Ruby și-a lăsat animalele de companie într-un adăpost. Chiar dacă acest lucru a implicat cheltuieli semnificative, artista nu ia în considerare posibilitatea de a se despărți de vreunul dintre membrii blănoși ai familiei sale.

„Am demolat toată casa, am spart totul. Trebuia neapărat să renovăm. Am renunțat la vacanță. Dar anul trecut am fost mai mult plecați, ne ajunge. Cățeii și pisicile mi-au distrus-o, și a trebuit să-i dau un refresh. Am dus animăluțele pe la părinții lui Robert, o parte, altele la niște prieteni. A trebuit să-i despart, e o situație specială. N-aș putea renunța la niciuna, sunt copiii mei. Am auzit din multe părți că aș fi nebună, dar nu mă convinge nimeni”, a declarat Ruby în exclusivitate pentru CANCAN.RO.