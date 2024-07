Cum arată cazarea de 1.700 de lei pe noapte pe care un român a închiriat-o în Albena, Bulgaria

Este vară, sezon estival, așa că românii își planifică de zor vacanțele. Și în acest an, una dintre destinațiile preferat ale acestora este Bulgaria. Mulți sunt cei care aleg stațiunea Albena datorită prețurilor reduse, dar și a spațiilor de cazare. La fel a făcut și un român, care și-a documentat întreaga experiență. Acesta a vrut să se bucure din plin de vacanță, așa că a optat pentru un hotel de cinci stele. Cum arată cazare pentru care a scos din buzunar 1.700 de lei?

Stațiunea Albena din Bulgaria este una dintre destinațiile preferat de vacanță ale românilor, asta pentru că oferă o gamă largă de opțiuni de cazare, pentru toate buzunarele. Un român a vrut să se bucure de o experiență de vis, așa că a închiriat o cameră într-un hotel de cinci stele. Pentru spațiul de cazare a plătit 1.700 de lei, iar condițiile găsite i-au lăsat pe unii fără cuvinte.

Așa cum spuneam, românul și-a dorit o experiență de lux, așa că a închiriat o cameră într-un hotel de cinci stele. Acesta a postat imaginile în mediul online, însă conaționalii nu au fost mulțumiți de ce au văzut.

„Am luat cea mai scumpă cazare din Albena. Am vrut să văd cum este acest hotel de cinci stele. Am luat o cameră de 50 mp și cu tot, cu tot cu parcare o să mă coste undeva la 350 de euro. Adică 1.700 de lei pentru o noapte. Am doar micul dejun inclus, mie nu îmi palce la „all inclusive” și așa sunt gras. Prefer să merg la un restaurant”, a spus românul.