Cum arată Cornel Păsat și cu ce se ocupă în prezent. A fost marea iubire a Oanei Roman

Tu îți mai amintești de Cornel Păsat (49 de ani), cel care a fondat trupa „Flamingo Boys”? În trecut, a fost marea iubire a Oanei Roman (46 de ani)! Iată cum arată și cu ce se ocupă, în prezent, bărbatul care a ocupat un loc important în inima și viața Oanei Roman.

Cornel Păsat, cel care a fondat trupa de stripperi „Flamingo Boys”, este foarte fericit, în prezent, alături de soția sa, Bianca, și fiul lor în vârstă de 4 ani și jumătate, Dryas. Coregraful lucrează mai mult de acasă, în această perioadă, pentru a fi mai aproape de cel mic și pentru a-i oferi soției sale un sprijin.

Cu ce se ocupă Cornel Păsat în prezent

Cornel Păsat a povestit că are în plan multe proiecte noi, pe care dorește să le pună în practică. În plus, fostul partener al Oanei Roman își continuă și activitățile pe care le întreprinde de ceva timp, respectiv croitoria, fotografia, dar și „Seara fetelor”, ce are loc miercurea, într-o locație din Capitală.

Încet, dar sigur, croitoria a devenit o pasiune pentru Cornel Păsat. Coregraful, fiind în situația de a avea nevoie de costume de scenă, a învățat să le creeze: „Nevoia te învață! De mic eram talentat la croitorie. Pe timpul lui Ceaușescu îmi făceam hainele, nu se găseau cum îmi plăceau mie, mi-am făcut pantaloni bufanți, mai scurți de gleznă, ca Michael Jackson. Am reușit să îmi fac și adidași cu 3 dungi, am luat tălpile de la alți adidași și le-am pus la cei făcuți de mine. Când eram puști, aveam vreo 10-12 sau 13 ani, mama avea mașină de cusut în casă, aveam înclinații spre design. Mai târziu, meseria de coregraf, organizator și producător de spectacole, te învață. Te costă o căruță de bani să mergi la un designer, așa că am trecut la practică”.

De asemenea, Cornel Păsat își petrece timpul cu fiul său.

„M-am obișnuit cu rolul de dădacă pentru Dryas. Totul se învârte în jurul casei. Stau cu copilul, coregrafiile le fac de acasă, chem băieții la mine la repetiții, fac promovare de acasă, repetițiile de acasă, sala de fitness mi-am deschis-o acasă, o folosește mai mult Bianca, pentru clientele ei”, a mai spus Cornel pentru Click.

Pe lângă toate activitățile respective, Cornel Păsat este și un împătimit al sportului, motiv pentru care face antrenament la sală.

Oana Roman și Cornel Păsat au fost împreună 7 ani

Cornel Păsat și Oana Roman au avut o relație de șapte ani. Cei doi au ales să se despartă în anul 2007. La momentul respectiv, Oana Roman îl acuzase pe fostul iubit că ar fi înșelat-o cu o prietenă comună. În urmă cu ceva timp, fiica lui Petre Roman a mărturisit că a rămas însărcinată cu Cornel Păsat, însă nu și-a dorit să păstreze sarcina.

Atunci, Oana Roman s-a destăinuit: „Am făcut o greșeală imensă când am făcut avort. Nu îmi doream copilul până nu aveam o carieră, o casă”.

Sursă foto: Instagram