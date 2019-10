Cum arată Dani Mocanu după ce a făcut implant de păr la o clinică din Turcia!

Dani Mocanu vrea să-și schimbe total look-ul. Cântărețul este cunoscut de publicul său ca fiind un tip cu chelie și barbă, însă recent Mocanu a apelat la chirurgia estetică pentru că își dorește un aspect mai tineresc.

Dani Mocanu a suferit ieri un implant de păr la o clinică din Istanbul. Alături de el a mers, în același scop, în Turcia, producătorul Nicky Preotu (ex-Boombastic). Mai mult decât atât, cei doi s-au încurajat reciproc înainte de intrarea în sala de operații.

Manelistul Dani Mocanu a trecut însă prin această procedură în stilul sau caracteristic. El a intrat în live de pe masa de operații, în timp ce medicul îi implanta firele de păr.

”După cum vedeți, nu e dureros deloc”, a spus Dani Mocanu.

Implant de par Live Publicată de Daniel Mocanu pe Marţi, 15 octombrie 2019

Dani Mocanu: ”Pe stilul meu muzical nu există concurență”

Dani Mocanu a dezvăluit care este rețeta succesului pe care îl înregistrează la nivel artistic. Pe primul loc între ”ingrediente”, spune celebrul manelist, se află munca.

”Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, a povestit Dani Mocanu.