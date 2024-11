Cum arăta Daniela Iliescu la 18 ani! Era brunetă și avea un păr lung și lucios

Daniela Iliescu, soția cunoscutului artist Culiță Sterp, a trecut printr-o schimbare radicală de look, renunțând acum ceva timp la părul lung și brunet care a caracterizat-o ani de zile. Transformarea sa a surprins pe toată lumea, mai ales prin trecerea la un blond modern și un stil de tunsoare mai scurt. Iată cum arăta Daniela înainte!

În sezonul de iarnă, Daniela preferă părul scurt, declarând că este mai ușor de gestionat și mai practic, evitând electrizarea și încurcarea acestuia din cauza hainelor groase. Cu umor și nostalgie, ea a împărtășit imagini din trecut, de la vârsta de 18-19 ani, când purta părul lung și brunet. În acele fotografii, tânăra era surprinsă în ipostaze elegante sau relaxate, amintind de moda sprâncenelor subțiri și de stilurile clasice ale anilor trecuți.

Această schimbare vine după ce Daniela a decis să renunțe la decolorările frecvente și să adopte un regim mai prietenos cu sănătatea părului său. De-a lungul timpului, a optat pentru extensii tape-on, o alternativă care i-a permis să păstreze lungimea părului fără să-l deterioreze. Totodată, ea a evitat instrumentele de coafat agresive, precum placa sau ondulatorul, concentrându-se pe tratamente de întreținere și pe îngrijirea profesională în salon.

„Știu că urmează întrebări despre cum am făcut, deci las aici câteva detalii. Nu l-am mai decolorat absolut deloc. Am folosit extensii tape-on, pe care le-am îngrijit foarte bine și nu am lăsat să treacă mult timp până la ridicare (1 lună jumate). La fiecare ridicare am mai tuns câte puțin. Mi-am spălat părul 95% doar la salon (cu extensiile e mult mai greu). Am încercat mai multe tratamente, dar cel mai mult m-a ajutat să nu bag placa, ondulatorul foarte des și să las timpul să își facă treaba.

Poate la primăvară sau la vară, dacă mai simt nevoia de păr lung, mai revin la extensii, dar de decolorat am cam prins frică”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.