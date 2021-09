În social media promovează un stil de viață sănătos și arată impecabil: fără riduri, cu pielea întinsă, un bronz frumos, dar oare în realitate se regăsesc toate aceste trăsături? CANCAN.RO a surprins-o pe Florentina Opriș la un eveniment monden organizat recent, iar blondina nu arată chiar la fel cum se expune pe Instagram.

Florentina Opriș a fost prezentă, recent, la evenimentul „A List”, organizat de Andreea Esca, iar apariția ei a dovedit că viața bate filmul, cum s-ar spune!

Dacă în social media arată impecabil, în realitate, Florentina Opriș nu se „pupă” 100% cu imaginea de pe Insta. Din imaginile exclusive CANCAN.RO puteți observa că tenul vedetei nu este chiar ca pe rețelele de socializare, impecabil, ci ușor ridat, căci, din păcate, nu putem pleca de acasă cu frumoasele filtre pe care le folosim în aplicații!

De asemenea, chiar dacă promovează un stil de viață sănătos, Florentina Opriș a apărut la evenimentul monden cu un ten cu o ușoară tentă de portocaliu. Lucru cauzat, probabil, ori de mersul în exces la solar, ori de alegerea fondului de ten. La corp, însă, prezentatoarea arată foarte bine, mai ales dacă ținem cont că are 53 de ani. La evenimentul organizat de Andreea Esca, Florentina a ales să poarte o rochie neagră, simplă, mulată, pentru a-și pune în evidență picioarele lungi și formele armonioase.

Cum spune Florentina Opriș că se menține în formă

„În primul rând, genetica şi-a spus cuvântul, dar am şi lucrat cu mine însămi. De la nouă ani am făcut sport de performanţă, dar fac mişcare şi acum. Ţin mult la detoxifierea organismului, miercurea şi vinerea mănânc doar legume şi fructe. Este un fel de post pentru mine. Bunicul din partea tatălui era preot şi am învăţat de mică să am grijă atât de trup, cât şi de suflet”, spunea Florentina Opriş, acum ceva timp.

Florentina Opriș, drama neștiută

În 2012, Florentina Opriş a rămas văduvă, după ce soţul ei a pierdut lupta cu o maladie foarte rară. Vedeta Kanal D avea doar 43 de ani atunci şi un fiu de 19, iar momentele care au urmat au fost groaznice. Florentina şi soţul ei erau împreună de 24 de ani şi în tot acest timp care a trecut de la pierderea celui drag a acumulat suficientă experienţă încât să le ajute, cu sfaturi, pe femeile care au trecut prin situaţii similare.

Florentina și Sorin Mărcuș s-au iubit de la sfârșitul anului 2013 și s-au bucurat de fiecare moment petrecut împreună.

“Sorin Mărcuș a venit în viața mea într-un moment în care eu nu credeam absolut deloc. Mă bucur că s-a întâmplat așa, este o etapă importantă din viața mea. Eu am fost căsătorită 24 de ani și am fost foarte fericită. Nu m-am gândit niciodată că cineva va mai intra în viață mea.

În acest moment, mă bucur de tot ceea ce este. Mă simt foarte echilibrată. Un om este echilibrat atunci când are lângă el persoana potrivită. Eu 24 de ani am fost foarte echilibrată și m-am simțit incredibil de bine. Acum simt că același lucru mi se întâmplă”, spunea Florentina Opriș la vremea respectivă.