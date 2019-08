Cum arată Dida Drăgan după ce s-a vindecat de cancer. Prima apariție la TV a artistei, după mai mulți ani

De ani buni, Dida Drăgan s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor. Au contat și probeleme cu care s-a confruntat. Artista s-a luptat cu cancerul, dar și cu probleme financiare serioase.

Recent, a acceptat, totuși, invitația lui Fuego și a participat la emisiunea artistului, ocazie cu care a arătat că poți începe o viață nouă chiar dacă ai 72 de ani.

Cântăreața s-a tratat de cancer în Elveția, acolo unde locuiește sora ei. A suferit numeroase intervenții chirurgicale. După apariția la emisiunea lui Fuego, “Drag de România”, Dina Drăgan a dat semne că a trecut peste teribila problemă de sănătate.

“Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost uşor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viaţa de mai multe ori. Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa «Reaprindeţi candela». Mergeam la biserică. Dar întotdeauna cineva m-a ţinut în picioare, acela a fost copilul meu”, declara Dida Drăgan potrivit viva.ro.