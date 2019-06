Cum arată femeia care nu și-a luat nici măcar o zi de concediu în ultimii 35 de ani de muncă!

Este povestea unei asistente medicale care a ajutat mii de oameni la un spital din Cape Town și care s-a pensionat după 35 de ani de activitate, perioadă în care nu și-a luat nicio zi de concediu.

Femeia a explicat că a refuzat să își ia concedii pentru că nu era nimeni care să o înlocuiască. Anul trecut își luase liber, dar după zece ore a revenit la muncă. Nici acum nu vrea sa se pensioneze, dar este nevoită.

“Am avut momente când aveam probleme cu spatele și abia puteam merge, dar eram aici. De câteva ori a trebuit să rog pe cineva să mă ducă cu mașina până la muncă, pentru că nu știu să conduc, dar am fost aici. Dacă aș putea să continui, as face-o. În fiecare lună am tratat între 250-270 de pacienți. Anul trecut am îngrijit 3.097 de persoane“, a spus ea.