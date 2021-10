Cum arată femeia perfectă pentru Mihai Bendeac? „Cu o putere uriașă de…”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciaţi actori din România. Pe lângă simpatia publicului său, Bendeac a reuşit să atragă multe controverse de-a lungul timpului din cauza stilului său. În acelaşi timp, pentru că şi-a expus viaţa în faţa fanilor, iar mulţi ştiu că acesta este un bărbat singur, s-au întrebat cum ar putea arăta femeia perfectă pentru juratul de la iUmor.

Mihai Bendeac a acceptat invitaţia lui Cătălin Măruţă de a participa la podcastului lui. Fanii actorului au rămas uimiţi şi asta pentru în această vară, juratul de la Antena1 a transmis faptul că s-a simțit hărțuit la acea vreme din cauza insistențelor prezentatorului TV.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț”, a declarat Mihai Bendeac acum ceva timp pe pagina sa de Facebook.

În cadrul interviului, Bendeac a făcut o serie de dezvăluiri. Actorul a declarat că acesta va fi ultima apariţie în următorii ani şi asta pentru că el îşi doreşte ca oamenii să îl cunoască datorită carierei sale, nu a detaliilor din viața personală. Cu toate acestea, întrebat cum arată femeia perfectă în viziunea lui, actorul a răspuns: „Minionă, voluptoasă, brunetă, și cu o putere uriașă de empatie, să fie umană în general”, a spus Mihai Bendeac.

CITEŞTE ŞI: PRO TV L-A SUNAT PE MIHAI BENDEAC CA SĂ MEARGĂ ÎN JURIU LA „ROMÂNII AU TALENT”. RĂSPUNSUL VEDETEI DE LA ANTENA 1 A VENIT IMEDIAT!

Mihai Bendeac: „Mă îndrăgostesc tare de tot. Am avut doar trei relații mari și late”

Mihai Bendeac și-a deschis sufletul și a vorbit despre legăturile amoroase pe care le-a avut până în prezent. Actorul susține că au fost doar trei, cea mai lungă întinzându-se pe durata unui singur an.

„Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac.

Sursă foto: Instagram