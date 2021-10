Cum arată fiica Danei Marijuana. Alesia este copia fidelă a mamei sale

Dana Coteanu, cunoscută ca Dana Marijuana este astăzi o femeie împlinită. În prezent, artista îşi creşte cu multă dragoste şi dăruire cele două fiice şi totodată se preocupă mult mai mult de cariera sa. Recent, cântăreaţa a publicat o fotografie cu fiica cea mare spre surprinderea fanilor săi.

Vremurile în care Dana Marijuana era implicată în tot felul de scandaluri au apus de mult timp. Cântăreaţa este foarte mândră de familia sa, în special de fiica cea mare, Alesia o domnişoară extrem de frumoasă. Tânăra este copia fidelă a mamei sale, iar acest lucru a putut fi observat chiar de internauţi.

Deşi în urmă cu mai mulţi ani s-a lăsat de muzică pentru a avea grijă de cele două fiice ale sale, în prezent lucrurile s-au schimbat radical. Dana Marijuana și-a lansat în urmă cu câteva luni o nouă melodie cu care speră să dea lovitura şi să revină în atenţia publicului.

Fiica Danei Marijuana îi seamănă leit

Până atunci însă, cântăreaţa „se laudă” cu cele mai de preţ fiinţe din viaţa sa.

De curând, celebra cântăreaţă de hip-hop a publicat, pe reţelele de socilizare o fotografie în care apare fiica cea mare. Fanii au observat imediat asemănarea dintre cele două, iar comentariile de apreciere nu au întârziat să apară.

Mai mult decât atât, Dana Marijuana povestea în cadrul unui interviu faptul că Alesia i-a moştenit talentul: “Fiica mea nu are studii muzicale. Nu ştiu dacă o să aibă şanse să intre în industria muzicală. Sunt mulţi oameni talentaţi în ţara asta şi nu reuşesc să se lanseze pentru că nu este loc. Fetiţa mea o să fie o artistă talentată doar pentru prieteni, colegi de clasă şi familie. Dar dacă o să aibă şansa să devină persoană publică, atât eu, cât şi tatăl ei o s-o susţinem”, a spus artistă pentru click.ro

Dana Marijuana, dezvăluiri cutremurătoare despre viața zbuciumată

Dana Marijuana, prima cântăreață de rap din România, și-a deschis sufletul în cartea biografică scrisă de Andrei Ruse, căruia i-a povestit cele mai frumoase perioade din viața ei, dar și perioadele grele prin care a trecut.

Artista a recunoscut că s-a luptat cu depresia, dar și cu drogurile. Din fericire, Dana Marijuana a reușit să se pună pe picioare și să renunțe la viciile nocive: ”Cu Cristi (n.r. primul iubit) am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să gustăm». Aveam nişte trăiri cum nu avusesem, mă redescopeream şi simţeam totul la un alt nivel. Lucrurile căpătau alt sens şi le vedeam într-o lumină cu totul nouă… Eram tot mai obosită, dormeam extrem de puţin şi mâncam foarte rar. Slăbisem îngrozitor – ai mei erau foarte speriaţi, au crezut că mă sinucid când mă vedeau aşa apatică, în stările mele «ciudate», cu noua mea «credinţă», despre care încercam să le explic şi care îi şoca. Era clar că nu eram ok”, mărturisea artista.

Sursă foto: Instagram