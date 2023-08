Cum arată fiul lui Theo Rose. Micuțul Sasha Ioan i-a moștenit trăsăturile lui Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor de când au devenit părinți. Sasha Ioan a fost așteptat cu nerăbdare de cei doi, dar și de familiile acestora și ori de câte ori au ocazia toți vorbesc cu bucurie și multă dragoste despre micuț. Până acum, artista nu a făcut publică nicio imagine cu fiul său, însă recent, le-a dezvăluit celor care o urmăresc cu cine seamănă mai mult copilul.

De când a născut, Theo Rose a fost asaltată cu tot felul de întrebări despre fiul ei. Artista a considerat că este prea devreme să îl expună în mediul online, însă nu s-a ferit să le povestească prietenilor ei virtuali diferite momente amuzante despre acesta.

Theo Rose le-a dezvăluit fanilor cum arată fiul ei

În cadrul unui interviu recent, Theo Rose a fost extrem de sinceră și a recunoscut faptul că micuțul seamănă izbitor cu tatăl lui, Anghel Damian.

Vedeta spune că bebelușul are multe trăsături și de la viitoarea ei soacră, dar asta nu e tot! Sasha Ioan are niște ochi superbi, dar potrivit medicului care îl are în evidență, s-ar putea să nu moștenească de la părinți culoarea verde, ci există posibilitatea ca el să aibă ochii albaștri.

„Cu tatăl lui. Așa, mai întrebați-mă, suciți cuțitul în rană. (…)E foarte frumos. Amândoi sunt superbi.

Copilul mi se pare că e așa… Are foarte multe trăsături din partea mamei lui Anghel, din partea bunicii, niște ochi superbi, ascendenți către exterior. Doamna neonatolog ne-a spus că trage speranțe că vor fi albaștri mai degrabă decât verzi. Noi amândoi avem ochii verzi, dar sunt șanse ca el să fie cu ochi albaștri și sunt fericită.”, a spus Theo Rose, pentru Playtech.ro.

Cu cine îşi lasă Theo Rose fiul, atunci când merge la concerte?

Theo Rose are o viață activă, iar programul ei este destul de încărcat, mai ales după ce a început filmările pentru un nou sezon din Vocea României. Atunci când artista este plecată, Sasha este înconjurat de familie, dar și de bonă. Anghel Damian se implică foarte mult în creșterea micuțului, iar acest lucru o ajută enorm pe iubita lui. De asemenea și bunicii băiețelului sar în ajutor ori de câte ori este nevoie.

Mai mult, artista a dezvăluit că are o bonă, o doamnă pe care o aveau în casă înainte ca băiețelul să vină pe lume.

„Avem ajutorul unei doamne care deja era în casa noastră de câțiva ani. E o femeie extraordinară, e un fel de mamă, mama mea, mama lui Anghel, e foarte lejer să o avem în casă, suntem familiarizați cu figura dumneaei și e o figură foarte normală, foarte firească și împărtășim aceleași valori. La fel și mamele noastre vin ori de câte ori avem nevoie, la cântări, la concerte, ele sunt acolo, lângă noi, petrec nopțile, dacă e nevoie, cu Sasha. Și așa mă ajută să fiu și eu mai liniștită, mai relaxată, să nu fiu stresată, să nu mă stresez, să mă gândesc că n-ar fi copilul pe mâini bune. Tot timpul e ok la noi în casă, în familie!”, ne-a explicat vedeta.