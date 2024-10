Cum arată Francisca nemachiată! De aia TJ Miles e topit după ea!

Francisca știe cum să procedeze pentru a-și păstra partenerul lângă ea. Deci, fidel și iubitor, așa cum se declară, Tj Miles are motive să procedeze așa. Bruneta pune pe primul plan aspectul fizic și-l întreține cât de bine poate! Nici nu mai vorbim despre cum arată nemachiată. Căci în această manieră a fost surprinsă, zilele trecute, de CANCAN.RO. Iar imaginile sunt de senzație!



Francisca a fost zărită pe străzile din Capitală în timp ce parca în fața unui salon. Cu autoturismul iubitului și-a făcut apariția bruneta, semn că Tj Miles pune accent pe nevoile partenerei de viață, iar plăcerile ei au prioritate. Bine… dacă vrea să aibă lângă el o bombă sexy, trebuie să se conformeze! 🙈

I-a “confiscat” mașina și a “fugit” la salon

Îmbrăcată lejer, într-o pereche de colanți care-i evidențiau formele fără cusur și având în partea de sus un hanorac, Francisca a parcat mașina lui Tj Miles cu grijă și a dat fuga la programare.

Trebuia să ajungă la masaj, iar relaxarea nu suportă întârzieri! Cântăreața o știe destul de bine. Tocmai din acest motiv nu s-a mai deranjat nici din punct de vedere al machiajului. Bine, oricum nu-i stă rău absolut deloc. Francisca are un ten impecabil, fără imperfecțiuni, fapt ce ar trebui să o facă să se simtă mândră. Alte persoane de sex feminin plătesc bani grei pentru a scăpa de punctele slabe care le dau bătăi de cap.

Aprecierea lui Tj Miles față de Francisca are cinci zerouri

Povestea dintre cei doi a trecut, deja, la alt nivel! Se iubesc de mama focului, iar Tj vrea s-o aibă pe partenera sa actuală pentru toată viața alături. Tocmai din acest motiv s-a și logodit cu ea. Iar inelul dăruit este unul pe măsură!

„Direct de la Tiffany, de la cel mai frumos magazin, orice fată și l-ar dori. Eu ca băiat mi-am dorit să-mi cumpăr mie ceva de la Tiffany, nu prea am avut ce să-mi iau pentru că sunt foarte scumpe și nu are sens. Este priceless inelul, nu pot să vă spun cât am dat pe el. Cu cinci zerouri în coadă, cam așa” , a dezvăluit bărbatul, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

