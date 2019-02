Cum arată Fuego după ce a slăbit 15 kilograme: ”Am făcut un efort colosal”

Fuego a reușit să slăbească enorm de mult în ultima perioadă, iar acum a dezvăluit și cum a reușit să scape de kilogramele în plus.

Invitat la Teo Show, Fuego a mărturisit cum a reușit să scape de kilogramele nedorite. Toată lumea s- a mirat atunci când a auzit că artistul nu a avut nevoie de ajutorul unui nutriționist pentru a avea greutatea pe care și-o dorea de ceva timp. Artistul a renunțat la carbohidrați, pâine, fructe cu zaharuri, prăjeli și la dulce. (CITEȘTE ȘI: FUEGO A PRIMIT ASTĂZI VESTEA CU MARE TRISTEȚE ÎN SUFLET. A MURIT CHIAR ÎN A TREIA ZI DE CRĂCIUN. CE PIERDERE…)

„Nu am slăbit cu nutriţionist. Am mâncat ce trebuie. (…) Am reuşit să dau jos aproximativ 15 kilograme, am făcut un efort colosal. Îmi era greu să mă aplec şi oboseam”, a spus Fuego la Teo Show.

Fuego a lansat melodii de colecție

Fuego are public de toate vârstele și face o performanță pe care mulți n-ar putea să o realizeze, de 11 ani. Adună, în țară, săli pline, acolo unde publicul e mai receptiv, mai pretențios și mai puțin înstărit ca în capitală. Și fără o promovare excesivă, reușește să pună producții impresionante în scenă și să lanseze melodii de colecție. (VEZI ȘI: EMOȚII, EXCLUSIVITĂȚI ȘI MUZICĂ BUNĂ ÎN ROMÂNIA LUI FUEGO DE LA TVR 2! FOTO)

În urmă cu doi an, artistul le-a făcut fanilor săi mărturisirea că va renunţa la numele de scenă, iar „Fuego“ va deveni istorie. Asta deoarece cântăreţul doreşte să meargă mai departe în cariera sa muzicală şi să se promoveze cu numele real, cel de Paul Surugiu.

„Mi se pare că e vremea să renunţ treptat la numele de FUEGO! Nu ştiu sincer cât de uşor le va fi glumeţilor să digere schimbarea aceasta şi să găsească noi poante, unele mai reuşite, altele mai limitate, pe seama numelui Paul Surugiu! Sincer, m-am înţeles bine cu Fuego! La începuturi vorbeam despre ce cântam, mai apoi am zis că trebuie să-l impun, ulterior numele devenise cunoscut şi oamenii mă identificau. Acum e deja pe buzele oamenilor şi uşor pot reveni la numele meu! Oricum, am ajuns într-o altă etapă a carierei mele şi ştiu că pot face mult mai mult pentru publicul şi admiratorii mei! Cu sentimentul acesta m-am trezit de dimineaţă“, a scris artistul pe contul său de Facebook.