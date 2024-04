Cum arată Kristin Davis, actriţa din Sex and the city, la 59 de ani. Fanii au rămas șocați. FOTO

Kristin Davis și-a arătat frumusețea naturală într-un selfie fără machiaj, postat marți pe Instagram, în timp ce se afla într-o vacanță în Kenya. Fanii au rămas șocați de frumusețea naturală a vedetei.

Acest lucru vine la aproape un an după ce vedeta în vârstă de 59 de ani a recunoscut că și-a dizolvat acidul hailuronic din față, pentru că a fost rănită după ce fanii au început să o critice și să îi spună are o față ,,umflată”. Astfel, în fotografia postată recent, vedeta din Sex And The City pare mai tânără și mai frumoasă ca niciodată, în timp ce se bucura de vacanța exotică.

Suvițele lungi și buclate ale lui Kristin îi cădeau pe umăr în timp ce purta o cămașă de culoarea piersicii. Fanii i-au lăsat o serie de comentarii pozitive, în care se bucurau că vedeta a renunțat la acidul hialuronic care o transformaseră complet:

,,Doamne. Ești o zeiță”, a scris unul dintre fanii actriței.

Comentatorii care au fost în Kenya au confirmat că există ceva în aer acolo care îți face părul să arate fantastic.

,,Mi-e dor și de părul meu din Kenya. Abia aștept să mă întorc.”, a scris un altul.

Cât de criticată a fost Kristin Davis după ce a apelat la câteva trucuri de frumusețe. Fanii nu o mai recunoșteau

Kristin a vorbit despre reacțiile negative pe care le-a primit pentru că a folosit acid hialuronic și a recunoscut că acest lucru a făcut-o să sufere enorm. Primea zilnic comentarii și mesaje jignitoare, care au făcut-o pe vedetă să devină anxioasă și a luat decizia de a-și dizolva acidul din față. Chiar și așa, vedeta spune că tot s-a mai lovit de criticile internauților:

„Deși mi-am divzolvat acidul, tot am mai fost ridiculizată o lungă perioadă de timp. Am plâns foarte mult din cauza asta. Este stresant.”, a declarat ea pentru The Telegraph vara trecută.

Vedeta a recunoscut, de asemenea, că nu s-a oprit aici și a mai trecut prin mâinile mediculuie stetician. Astfel, vedeta și-a injectat buzele, dar rezultatele nu au fost cele la care se aștepta.

