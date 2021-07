Sarah Jessica Parker și Cynthia Nixon, surprinse de paparazzi! Schimbarea șocantă a celor două staruri din ”Sex and the City”!

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis filmează, zilele acestea, la New York pentru următorul capitol din „Sex and the City”, intitulat „And Just Like That…”.

Paparazzi le-au surprins pe Sarah și pe Cynthia Nixon pe străzile din New York City, iar schimbarea radicală a celor două staruri este uluitoare! Timpul pare că nu a fost asa milos cu cele două actrițe, pe chipul acestora putânsu-se vedea numeroase riduri. În plus, atât Carrie, cât și Miranda au ales să păstreze culoarea naturală a părului, cele două afișând o culoare gri naturală superbă!

Serialul fenomen „Sex and the City”

Serialul „Sex and the City” a fost creat de Darren Star pe baza romanului omonim al lui Candace Bushnell, apărut în 1997. A fost lansat de HBO în 1998 şi a avut şase sezoane, până în 2004. Show-ul a fost urmat de două filme, „Sex and the City” (2008) şi „Sex and the City 2” (2010). Un serial prequel, „The Carrie Diaries”, cu AnnaSophia Robb, a fost lansat de CW în 2013.

Noul capitol „Sex and the City”, intitulat „And Just Like That…”, va avea zece episoade de câte jumătate de oră. Proiectul le are în centru pe Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) şi Miranda Hobbes (Nixon), prietene la vârsta de 50 de ani. Producţia este programată să înceapă în primăvară, în New York.

Kim Cattrall, care a interpretat rolul Samantha Jones în serialul original şi în cele două lungmetraje care i-au urmat, nu va reveni în distribuţie. Michael Patrick King va fi producător executiv alături de Parker, Nixon şi Davis.

Sursa foto: Profimedia, Facebook Sex and the City