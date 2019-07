Cum arată Laura Cosoi la un an după ce a născut. Vedeta a pozat sexy ca pe vremuri

Laura Cosoi este de un an mămica unei fetițe superbe, Rita, care, de când a venit pe lume este răsfățata familiei. Vedeta se implică foarte multe în creșterea micuței, însă nu își neglijează nici partea profesională. Recent, a realizat un pictorial sexy, pentru Viva.ro, așa cum ne obișnuise înainte să devină părinte.

La 37 de ani, blondina se simte și arată foarte bine. Deși nu a ținut niciun regim după ce a născut, Laura Cosoi a reușit să slăbească foarte mult, însă nu este la fel de tonifiată ca înainte. Asta nu o deranjează absolut deloc pe vedetă și se bucură în continuare de ceea ce viața îi oferă, alături de familia ei frumoasă.

”Am revenit la kg de dinaintea sarcinii, dar mai am de lucru la tonifiere. Recunosc ca nu mai pot sa ma organizez atat de bine si la sport ajung mai greu, dar nu ma plang caci ne cam alearga antrenorul nostru personal, Rita. Cu aceste imagini vreau doar sa spun ca nu mi s-au parut o povara kg in plus ramase imediat dupa sarcina, pentru ca sunt firesti. Transformarile corpulului in momentul sarcinii si dupa sunt doar o etapa, iar in timp silueta isi recapata forma. ☺️ Cel mai important este sa te simti bine si sa fii sanatoasa pentru tine si pentru copilul tau ! ♥️Gand pentru viitoarele si prospetele mamici!”, a scris vedeta pe Instagram.

Laura și Cosmin s-au căsătorit în urmă cu patru ani

Laura Cosoi şi Cosmin Curticăpean s-au căsătorit în august 2015, la conacul Polizu din Iași. Înainte de cununie, cei doi miri au petrecut noaptea separat pentru ca „întâlnirea să fie mai dulce“, după cum a mărturisit vedeta. „Am făcut primul pas spre un nou început, familia mea! Aseară, la apusul soarelui, înconjuraţi de cei dragi, în mijlocul naturii, am spus «Da». Azi va fi cununia religioasă şi sunt foarte emoţionată“, s-a destăinuit imediat vedeta pe blogul personal. (CITEȘTE ȘI: CE CADOU SCUMP A PRIMIT LAURA COSOI, DE ZIUA EI, DE LA SOȚ!)

Laura Cosoi a mai scris pe blog că, fără ajutorul celor dragi, nu ar fi ajuns persoana care este astăzi, fiind fericită de felul în care decurg evenimentele din viaţa ei. „Ce m-aş fi făcut în toţi aceşti 33 de ani dacă nu aş fi avut parte de iubirea lui Dumnezeu, iubirea celor din jur, de încrederea părinţilor, fără dragostea surorii mele, Alina, fără alintul frăţiorilor mai mici, fără zâmbetele care mă înconjoară la tot pasul, fără el, omul care mă face fericită?



Sunt binecuvântată şi iubită! Despre asta va fi vorba la nunta mea. Despre toate aceste etape, despre toţi oamenii pe care i-am cunoscut şi prin intermediul cărora am devenit Laura de azi. Vor fi lângă mine părinţii, fraţii, bunicii, prietenii de azi, dar şi cei de ieri, vom merge la biserică şi vom petrece apoi la umbra stejarilor seculari, dansând cu tălpile în iarbă. Pentru că sunt fericită!“, a scris ea.