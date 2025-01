Cum arată Loredana fără machiaj! Cântăreața are un ten divin pentru vârsta ei

Loredana, una dintre cele mai controversate vedete din România, a luat o decizie surprinzătoare: a renunțat la filtrele de înfrumusețare pe rețelele de socializare și s-a arătat fanilor așa cum este în realitate. Gestul vine după un val de critici dure, care au vizat utilizarea excesivă a editărilor în imaginile sale.

Decizia Loredanei a fost probabil influențată de episodul controversat din noaptea de Revelion. Atunci, vedeta a postat o fotografie în care apărea alături de Simona Halep, dar imaginea era atât de editată încât internauții au reacționat vehement. Pe lângă faptul că și-a ajustat propria înfățișare, Loredana a modificat și chipul Simonei Halep, ceea ce a atras o avalanșă de critici în mediul online.

După valul de critici, Loredana pare să fi regândit strategia sa de comunicare. Recent, vedeta a publicat fotografii needitate, fără filtre exagerate, arătând o versiune mai autentică a sa. Diferența este vizibilă, iar imaginile naturale au luat prin surprindere fanii total neobișnuiți cu acest tip de sinceritate din partea vedetei.

Cu toate acestea, chiar și fără filtre sau editări, Loredana continuă să impresioneze cu tenul său impecabil. La vârsta ei, vedeta se menține într-o formă de invidiat, iar pielea sa demonstrează un stil de viață sănătos și o îngrijire atentă. Prin urmare, naturală sau nu, Loredana rămâne o apariție radiantă care atrage toate privirile.

De-a lungul timpului, Loredana a negat vehement că ar fi apelat la operații estetice, declarând că frumusețea sa este un rezultat al îngrijirii și al unui stil de viață sănătos.

„Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am lifting-uri. Nici nu aș avea timp să fac asta. Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt atâtea posibilități să arăți bine, fără să faci lucruri radicale: ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Am avut de la natură noroc.”, a spus Loredana în trecut la Antena Stars.