Cum arată mama lui Sebastian Stan, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. De ce a plecat Georgesta din România

Sebastian Stan este pe val după ce a câștigat primul său Glob de Aur pentru rolul interpretat în „A different man”. Puțini știu însă că, în spatele succesului colosal, stau insistențele mamei sale care l-a vrut artist.

Născut în 1982 la Constanța, actorul și-a primit numele după compozitorul Johann Sebastian Bach, deoarece mama sa, Georgeta Orlovschi, este de profesie pianistă. Doi ani mai târziu, părinții săi divorțau iar micuțul Sebastian avea să piardă legătura, pentru o perioadă, cu tatăl său biologic.

Datorită profesiei mamei, după Revoluția din 1989, s-au mutat la Viena, iar patru ani mai târziu venea o oportunitate neașteptată: Georgeta și Sebastian plecau în Statele Unite ale Americii.

La acea dată, viitorul actor nu înțelegea schimbările și nici entuziasmul mamei. Georgeta și-a refăcut viața alături Anthony Fruhauf, directorul școlii la care fiul său învăța.

Părinții l-au încurajat să îmbrățișeze cariera de actor

Fire artistică, Georgeta și-a îndrumat fiul încă de mic spre actorie. În demersul său a fost susținută Anthony, care i-a asigurat lui Sebastian accesul la educația de care avea nevoie.

Prima apariție o are în 1994, la vârsta de 12 ani, când face figurație în filmul „71 Fragments of a Chronology of Chance”. După ce a absolvit în 2002 Școala de Arte a Universității Rutgers, cu specializarea actorie, au urmat o serie de roluri în filme și seriale, însă fără prea mare impact și recunoaștere.

Abia în 2011 va primi un rol în seria Avengers, pentru care devine cunoscut publicului larg drept James Buchanan „Bucky” Barnes, prietenul cel mai bun din copilărie a lui Captain America. Într-un interviu din urmă cu patru ani, actorul mărturisea că la momentul lansării filmului respectiv era în urmă cu plata chiriei și viața sa levita într-o incertitudine financiară constantă.

De multe ori a vrut să renunțe, însă părinții Georgeta și Anthony l-au susținut în fiecare pas al carierei. Cu ocazia decernării Globului de Aur, Sebastian Stan nu a uitat de unde a plecat și cine l-a ajutat pentru a reuși la Hollywood.

„Acest premiu este și pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care a făcut totul pentru mine, și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care a preluat responsabilitatea de a avea grijă de o mamă singură și de un copil deja mare. Vă mulțumesc pentru că ați fost un adevărat sprijin. Golden Globes vă iubesc! România te iubesc!”, a transmis Stan, după înmânarea premiului.

Deși relația cu tatăl său biologic este rece, actorul îl mai vizitează uneori atunci când are ceva de filmat prin Los Angeles, acesta fiind relocat pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Datorită lui și mamei Georgeta, Sebastian nu și-a pierdut niciodată originea românească despre care vorbește cu mândrie oricând are ocazia.

