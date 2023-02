Cum arăta Mario Fresh în copilărie. Imagini de colecție cu iubitul Alexiei Eram alături de artiști celebri

Mario Fresh este unul dintre cei mai de succes artiști din România și totodată unul dintre cei care de-a lungul timpului a reușit să cucerească o mulțime de tinere în mediul online. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cum arăta cântărețul când era mai mic. Chiar dacă nu cunoscuse încă celebritatea, acesta se poza alături de artiști cunoscuți.

Mario Fresh are o comunitate impresionantă de fani și este extrem de activ pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu aproape toate activitățile pe care le desfășoară în viața de zi cu zi. Chiar astăzi, artistul a publicat pe contul său de Instagram câteva fotografii din copilărie, alături de artiști celebri.

Mario Fresh, amintiri din copilărie alături de artiști cunoscuți

Mario Fresh era un copil inocent care își dorea să intre în industria muzicală și să ajungă la fel de celebru precum artiștii care l-au ajutat să facă progrese în muzică. Acum, tânărul a crescut și a atins pragul succesului pe care și l-a dorit, bucurându-se de o carieră frumoasă și de o situație financiară la care alții doar visează.

Cântărețul și-a amintit cine i-a fost alături la debutul său în muzică și a ținut să publice câte o fotografie cu fiecare artist care l-a încurajat în drumul către succes. Printre ei s-au numărat Smiley, Ruby, Boier Bibescu și în special Alex Velea, căruia i-a dedicat și un mesaj emoționant, în semn de recunoștință.

„Fără tine cu siguranță nu se putea…cu siguranță nu ajungeam aici… cu siguranță drumul nu era același!”, a scris Mario Fresh în dreptul fotografiei cu Alex Velea.

CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH, MESAJ NEAȘTEPTAT PENTRU ALEX VELEA! CE I-A TRANSMIS DUPĂ „DESPĂRȚIREA” CU SCANDAL DIN URMĂ CU CEVA TIMP: „NU SE PUTEA…”

VEZI ȘI: VIDEO | MARIO FRESH A AJUNS PE PATUL DE SPITAL. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU ARTISTUL

Mario Fresh: „Copilăria mea a fost una foarte fericită și normală”

În urmă cu ceva timp, cântărețul a făcut dezvăluiri despre copilăria sa. Mario Fresh spunea că a avut parte de multă afecțiune din partea părinților și a familiei, iar în ceea ce privește muzica, acesta a participat la peste 100 de festivaluri de unde a obținut diferite premii.

„Copilăria mea a fost una foarte fericită și normală. Am avut parte de multă iubire din partea familiei, din partea părinților, am avut și am în continuare o soră care mă iubește foarte mult și mă bucur foarte mult că a fost în viața mea, în copilărie am avut foarte multe de învățat de la ea.(…) Am avut parte de multă muncă, am participat la peste 100 de festivaluri de muzică pentru copii, am luat aproape toate locurile 1 și toate trofeele pe unde am fost”, a mărturisit Mario Fresh în urmă cu ceva timp pentru Radioimpuls.ro.