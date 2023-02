Mario Fresh, mesaj neașteptat pentru Alex Velea! Ce i-a transmis după „despărțirea” cu scandal din urmă cu ceva timp: „Nu se putea...”

Mario Fresh este acum unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, iar mare parte din succesul de astăzi îl datorează lui Alex Velea. Pe vremea când era doar un adolescent, iubitul Antoniei l-a luat pe micul artist sub aripa lui, însă, în urmă cu ceva timp, cei doi s-au despărțit cu mare scandal. Acum, Mario Fresh a avut un mesaj neașteptat pentru Alex Velea.

În urmă cu mult timp în urmă, Mario Fresh și Lino Golden ieșeau de sub protecția lui Alex Velea. Deși vreme îndelungată, cei doi au stat lângă mentorul lor, al celui care le-a lansat carierele, au decis să se desprindă de „părintele” lor și să își vadă mai departe singuri de drum. Ruptura a fost una grea, cu scandal, cuvinte dure aruncându-se la acea vreme.

Timpul a trecut, Mario Fresh, Lino Golden și Alex Velea au revenit la sentimente mai bune și o împăcare s-a conturat. Acum, Mario Fresh a demonstrat că securea războiului a fost îngropată cu adevărat. Artistul a umblat la cutia cu amintiri și a distribuit în mediul online o fotografie în care apare alături de Alex Velea, de pe vreme când făcea primii pași în muzică. Mai mult, Mario Fresh a însoțit fotografia de un mesaj de mulțumire pentru iubitul Antoniei. Fanii nu s-au așteptat la asta, dar s-au bucurat să vadă că între cei doi nu mai există resentimente.

„Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate”, a scris Mario Fresh, în dreptul fotografiei cu Alex Velea.

(CITEȘTE ȘI: ALEXIA ERAM ȘI PĂRINȚII LUI MARIO FRESH SUNT „DISPERAȚI”: “I-AM DISTRUS!” + CE „VINĂ” ARE ALINA EREMIA?!)

„Le mulțumesc din toată inima”

Pe lângă fotografia cu Alex Velea, Mario Fresh a distribuit mai multe imagini cu artiști cunoscuți, fiecare dintre ei jucând un rol importat în viața sa. Artistul a mărturisit că toți cei pe care i-a enumerat l-au ajutat să se ridice, i-au văzut și apreciat talentul și l-au ghidat în direcția cea bună. Mario Fresh a ținut să le mulțumească tuturor. Printre persoanele către care și-a îndreptat mulțumirile s-au numărat: Cabron, DOC, Ruby, Boier Bibescu, Antonia, Lino Golden și Smiley.

„Mă uitam acum prin poze. Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a spus Mario Fresh.

(VEZI ȘI: MARIO FRESH A VORBIT DESPRE INCIDENTUL CARE L-A MARCAT PE VIAȚĂ. A FOST LA UN PAS DE MOARTE: ”AU FOST DUMNEZEU ȘI TATA CU MINE”)