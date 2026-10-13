Cum arată mormântul Tamarei Buciuceanu Botez la 7 ani de la moartea actriței. Cine i-a organizat parastasul

Tamara Buciuceanu Botez a murit în urmă cu șapte ani. Tradiția spune că trebuie organizat parastasul, așadar actorul Mihai Constantin s-a ocupat de cele necesare pentru pomenirea fostei actrițe. În mediul online s-au publicat imagini cu mormântul acesteia, precum și de la slujba din biserică.

Nepotul actriței, Mihai Constantin, a organizat parastasul la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București. Alături de el a fost familia Tamarei Buciuceanu, care a asistat la ceremonia religioasă în memoria actriței. În cadrul slujbei au fost amintite cariera impresionantă a marii personalități cinematografice românești, credința și talentul Tamarei cu care a fost binecuvântată. În mediul online, au apărut imagini de la ceremonia emoționantă, dar și o fotografie cu mormântul regretatei actrițe. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată mormântul Tamarei Buciuceanu Botez

Mihai Constantin, membrii familiei și cei apropiați s-au adunat marți, 13 octombrie, la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din București, pentru a-i aduce un omagiu Tamarei Buciuceanu Botez. Nepotul ei, Mihai, s-a ocupat de organizarea parastasului de 7 ani. Preoții au amintit de cariera de succes pe care a avut-o regretata actriță, dar și de credința, talentul și tezaurul artistic pe care l-a lăsat aceasta poporului român.

În lăcașul de cult au fost aduse, așa cum cere tradiția, coliva, vinul și pachetele pe care le-au oferit oamenilor pentru sufletul Tamarei. Totodată, în mediul online au apărut imagini cu mormântul artistei. Se pot observa cum frunzele au căzut pe locul de veci, dar și cum sunt așezate florile albe care simbolizează pacea veșnică și liniștea.

Cine a fost Tamara Buciuceanu Botez

Tamara Buciuceanu Botez a murit în octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani. Ea a fost supranumită „Doamna comediei românești” și a avut o carieră impresionantă de peste șase decenii. A jucat în 35 de filme și pe scene importante din România. Și-a dedicat viața teatrului, ba chiar spunea despre ea că este „adepta teatrului care într-o seară te face să râzi, în alta te face să plângi, dar întotdeauna să gândești”.

Înainte să se stingă din viață, actrița a fost internată la Spitalul Elias din București, acolo unde a ajuns din cauza unei boli cardiace mai vechi, care se acutizase. Starea actriței s-a înrăutățit, iar anunțul cu privire la deces a fost făcut de un reprezentant al instituției medicale.

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