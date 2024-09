Cum arată Oana Roman fără machiaj. A fost extrem de curajoasă când a postat aceste imagini

Oana Roman nu s-a ferit niciodată să se afișeze în fața oamenilor în diverse ipostaze. Fiica lui Petre Roman a dat mereu dovadă că este o femeie care are încrede în sine. La cei 48 de ani ai săi, vedeta s-a filmat fără pic de machiaj pe față.

Oana Roman nu a avut mereu un trup perfect. Totuși, în ultimii ani, s-a preocupat mult de silueta sa, investind timp și energie pentru a slăbi. Acum, este încrezătoare în sine și s-a fotografiat chiar și în costum de baie, pe plajă. De asemenea, fiica Mioarei și a lui Petre Roman se poate lăuda cu un ten curat. Așadar, nu a avut o problemă să se filmeze nemachiată și să facă imaginile publice pe rețelele de socializare.

Citește și: Oana Roman, ținta escrocilor! Cum a ajuns să fie păcălită de o firmă de reparații pentru centrale: „Să vă feriți”

În ultimii ani, Oana Roman a devenit influencer. Aproape 300.000 de oameni o urmăresc pe Instagram, acolo unde vedeta vorbește despre tot ce se întâmplă în viața sa. Are grijă să își mențină comunitatea din mediul online, împărtășind experiențele sale.

Fiica lui Petre Roman nu s-a ferit niciodată să se afișeze nemachiată. Mai mult decât atât, vedeta a susținut de multe ori în fața internauților că are un ten impecabil, ținând cont că se apropie de 50 de ani.

Totuși, pentru a-și menține pielea fină, Oana Roman apelează la diverse tratamente. Astfel, vedeta este foarte mândră de felul în care arată. Recent, s-a filmat din nou fără pic de machiaj pe față. În unul din filmulețe, apare alături de cățelușa sa, Luna.

Nu este pentru prima dată când vedeta se afișează nemachiată pe rețelele de socializare. În trecut, Oana Roman a vrut să le dea peste nas răutăcioșilor care au acuzat-o că exagerează cu editarea imaginilor postate în mediul online.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara. Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers. Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”, spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.