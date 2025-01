Cum arată penthouseul de lux al Biancăi Drăgușanu. Până și în baie are decorațiuni scumpe

Recent, Bianca Drăgușanu a făcut turul casei sale. Vedeta locuiește într-un complex rezidențial în zona de nord a Capitalei și deține un penthouse. Cum arată, de fapt, locuința în care locuiește, dar și cât costă decorațiunile pe care le-a ales pentru amenajarea spațiului?

Bianca Drăgușanu le-a arătat fanilor de pe social media cum arată penthouse-ul în care locuiește. Locuința este situată la parterul unui complex rezidențial din nordul Capitalei și se poate spune că această reflectă o parte din personalitatea și iubirea sa pentru frumos. Mega-scandal Bianca Drăgușanu – Gabi Bădălău! Poliția a intervenit la locuința afaceristului! Avem imagini de la fața locului

Casa Biancăi este una modernă, cu un design deosebit care îmbină mobilierul de lux cu decorațiunile moderne. Spre exemplu, pentru un design original, în baie, vedeta a completat stilul general al încăperii de un set de 4 reni aurii din ceramică – care au costat 300 de lei. Gabi Bădălău a spus totul, după scandal: ordin de protecție? Bianca Drăguşanu s-a dezlănţuit și…

La o primă vedere, internauții au putut observa cu ușurință că vedeta pune accent pe confort, dar și pe estetica rafinată, alegând culori neutre și accente metalice.Toate aceste elemente creează un mediu perfect pentru a reflecta stilul de viață rafinat al Biancăi Drăgușanu. Totodată, casa dispune și o terasă generoasă și o grădină frumos amenajată – vezi GALERIA FOTO.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu le-a spus fanilor de pe social media despre o parte dintre regretele pe care le are în viață. Vedeta a mărturisit că de-a lungul timpului nu a avut regrete, însă, dacă ar putea da timpul înpoi nu și-ar mai face câteva intervenții estetice. Nu și-ar mai tatua sprâncenele și buzele.

”Eu de-a lungul timpului nu am regrete, că nu am. Dacă am făcut ceva de care îmi pare rău, asta e, o trec la nefăcute, nu mai facem, învățătură de minte. Dar, să știți că am și câteva regrete, poate două, ceea ce nu e neapărat mult, dar sunt grave. Regret că mi-am tatuat sprâncenele și regret că mi-am tatuat buzele. Nemachiată, sprâncele mele au o culoare de verde-albăstrui, mov, gălbui, curcubeu”, a declarat Bianca Drăgușanu, pe Instagram.