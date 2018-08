Cum arată Regina filmelor +18 după ce s-a ”pensionat”! Are o fermă în Caraș-Severin și…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cum arată și cu ce se ocupă Regina filmelor +18 după ce s-a ”pensionat”. (Console si accesorii gaming) Pe numele ei real Maria Popescu, ex-actrița XXX a cumpărat pământ în satul natal, unde a investit o sumă fabuloasă într-o fermă, de care se ocupă în totalitate. Bruneta s-a schimbat radical de când a renunțat la meseria care a făcut-o celebră și arată ca o femeie pentru care treburile din casă primează.

Cu siguranţă, mai toată lumea îşi aduce aminte de Sandra Romain, o adevărată regină mondială a filmelor pentru adulţi, foarte faimoasă în America. Românca şi-a asigurat un trai decent din producţiile XXX, iar în urmă cu ceva timp a decis că este cazul să se… pensioneze. S-a retras la Vermeş, din judeţul Caraş-Severin, locul unde a copilărit, unde a ridicat o fermă. În care a investit peste o jumătate de milion de euro! În clipa de față, Maria Popescu se ocupă de activităţile specifice zonei și a lăsat în urmă trecutul. (Super oferte la accesorii gaming)

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu Regina filmelor +18. Deși a acumulat câteva kilograme de când a abandonat meseria care i-a adus o “caruță” de bani, bruneta arată, în continuare, bine și s-ar putea întoarce, fără să exagerăm, când vrea la fostul loc de muncă. Lucru pe care Sandra Romain, cu siguranță, nu o să-l facă pentru că este decisă să acorde tot timpul pe care-l are fermei pe care a ridicat-o la Vermeș. (CITEŞTE ŞI: S-a pocăit după ce a luat Oscarul filmelor XXX)

În paralel cu activitățile de la fermă, Maria Popescu vizitează, când timpul îi permite, și sala de fitness. Unde, sub atenția unui instructor, lucrează de zor pentru a-și menține corpul care i-a adus faima în rândul fanilor peliculelor XXX. În plus, pe contul personal de socializare, Sandra Romain a urcat, de când s-a “pensionat”, mai multe fotografii decente, pe care prietenii virtuali, logic, le-au apreciat. (VEZI ŞI: Sandra Romain are concurenţă serioasă ! Află cine ar putea să-i pună ferma pe butuci!)

Crește 500 de oi, țapi și berbecuți!

La ferma din Vermeș, Sandra Romain crește în jur de 500 de oi, țapi și berbecuți. Locul în care Regina +18 crește animale este cu mult bun gust. De multe ori, vedeta este văzută pe câmp, mergând la pășunat cu oile, țapii și berbecuții. De precizat că fosta actriță XXX a beneficiat și 32.500 de euro din partea Guvernului României pentru a-și deschide ferma, conform Hotărârii 638/2016, conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

A jucat în peste 300 de producții pentru adulți

Sandra Romain este singura actriţă din România care a câştigat cinci premii ”Adult Video News” (AVN), echivalentul Oscarurilor pentru industria erotică şi a jucat în peste 300 de producţii pentru adulţi. Regina filmelor XXX a avut o viaţă tumultoasă şi în afara platourilor de filmare. A divorţat cu scandal de fostul ei soţ, Paul Popescu, care i-a fost şi impresar, şi, la scurt timp, s-a retras la ţară. Unde duce un trai decent, grație banilor pe care i-a câștigat din industria +18. (VEZI AICI: EA ESTE VIITOAREA MIREASĂ DIN SHOWBIZ! ACTRIŢA FILMELOR PENTRU ADULŢI ÎŞI PUNE PIROSTIILE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)