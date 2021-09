CANCAN.RO a stat de vorbă cu Roxana Vancea, care se află în luna a șaptea de sarcină. Din cauza indicațiilor medicului, fosta asistentă TV a trebuit să facă repaus, ceea ce i-a afectat rutina, fiind o mare iubitoare de sport. În exclusivitate, Roxana ne-a povestit despre pregătirile pe care le-a făcut până acum, pentru momentul cel mare.

Roxana Vancea a vorbit pentru CANCAN.RO atât despre pregătirile pe care le-a făcut pentru venirea pe lume a băiețelului său, cât și despre speculațiile potrivit cărora și-ar neglija alimentația, pentru a avea un corp de invidiat după naștere și pentru a nu lua prea mult în greutate.

Ce recomandări a primit Roxana Vancea din partea medicului

Bruneta ne-a povestit cum stau, de fapt, lucrurile și cât de multă grijă are Dragoș de ea, atunci când vine vorba de alimentație. De asemenea, Roxana Vancea a declarat că medicul i-a recomandat repaus, dar i-a și sugerat să nu ia în greutate mai mult de 10 kilograme, întrucât colul ei este foarte mic, iar sarcina ar putea avea riscuri, așa că s-a conformat imediat, pentru ca lucrurile să meargă ca la carte.

„Sunt o norocoasă. Până în lunile astea șapte nici nu am simțit că sunt însărcinată. Nu mi-a fost rău, n-am avut dureri de spate, m-am odihnit cum trebuie, chiar au mers toate bine și sper să meargă așa și de acum. În afara faptului că nu am avut voie sport și treaba asta m-a scos puțin din rutina mea, totul a mers foarte bine.

Încep să conștientizez ce se întâmplă, că mai e foarte puțin și sper să-mi păstrez calmul în continuare. Abia aștept să–mi iau puiul în brațe, asta e clar. Nu am mai avut probleme deloc pentru că mi s-a recomandat repaus și asta am făcut. Încerc să mă odihnesc foarte mult, merg în continuare la muncă, dar după merg direct acasă, iar Dragoș mă ajută cu tot ce e nevoie.

Medicul meu mi-a recomandat să nu iau în greutate mai mult de 10 kilograme, pentru că am colul foarte mic, iar greutatea ar apăsa pe copil, n-aș duce sarcina la final”, a spus Roxana Vancea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mănânc cinci mese pe zi, am renunțat la dulciuri și mănânc foarte multe fructe”

„Am luat trei kilograme în cele șapte luni de sarcină, copilul are acum 1,2 kilograme, e foarte activ, îl văd cum se plimbă dintr-o parte în alta. Eu am, acum, 50 de kilograme, a mai completat bruneta.

„Mănânc cinci mese pe zi, am renunțat la dulciuri și mănânc foarte multe fructe. Lumea spune și că nu-s gravidă”, ne-a mai spus fosta asistentă de la Neatza, referindu-se la cei care o critică, spunând că a refuzat să ia în greutate în sarcină pentru a nu-și deforma corpul.

„Prefer să iau doar strictul necesar”

Dacă unele graviduțe cumpără orice găsesc pentru viitorul bebeluș, Roxana Vancea este exact la polul opus. Bruneta ne-a povestit că a cumpărat doar strictul necesar pentru cel mic, iar ajutorul ei de nădejde a fost micuțul Milan, care a ales toate articolele pentru frățiorul lui.

„Am fost la un târg pentru bebe și am achiziționat câteva lucruri. Încep să le strâng ușor, ușor. Nu sunt ahtiată după cumpărături, prefer să iau doar strictul necesar și voi lua pe parcurs ce mai am nevoie. Milan a ales pătuțul, căruciorul, scoica de mașină…e mai încântat decât noi toți la un loc”, a mai mărturisit frumoasa brunetă.

„Dacă nu era Dragoș, cu siguranță nu aș fi mâncat atât de bine și de sănătos”

De asemenea, întrebată dacă îi este teamă pentru momentul nașterii, Roxana Vancea ne-a declarat, în exclusivitate, că se documentează pentru a fi la curent cu totul și pentru a găsi răspuns la toate întrebările.

„Nu pot să zic că nu mi-e teamă deloc (de naștere, n.r.) dar nici nu sunt panicată. Nu sunt singura femeie care trece prin asta, mă documentez în continuare despre ce presupune nașterea naturală, despre alăptat și tot ce mă mai interesează și sunt sigură că o să fiu bine”, a mai spus Roxana, pentru CANCAN.RO.

Bruneta este o răsfățată, căci soțul ei, Dragoș, nu numai că o menajează tot timpul, ci are și foarte multă grijă la alimentația ei, astfel încât să consume numai lucruri sănătoase și benefice bebelușului.



„Dragoș e soțul și tatăl perfect. Și nu glumesc. Mă ajută cu orice am nevoie în casă, nu mă lasă să fac mai nimic. În fiecare seară mă scoate la plimbare, mă ajută cu Milan nonstop, fac foarte multe activități împreună, atunci când eu vreau să rămân să mă odihnesc, e foarte atent să mănânc ce trebuie, sunt răsfățată. Ceva bun am făcut eu în viața asta să îl merit pe el. Are foarte multă grijă la ceea ce mănânc, dacă nu era Dragoș, cu siguranță nu aș fi mâncat atât de bine și de sănătos”, a mai spus Roxana.

Roxana Vancea îl iubește pe Milan ca pe propriul copil

Deși nu este copilul său biologic, Roxana Vancea îl tratează și îl iubește pe micuțul Milan de parcă ea i-ar fi dat viață. Bruneta a mărturisit, acum ceva timp, că nu i-a fost deloc greu să accepte ideea că soțul său are un copil cu altă femeie, ci din contră, a luat totul ca pe o provocare și s-a descurcat de minune cu băiețelul.

„Am intrat în viața lui Milan când el avea un an şi câteva luni. Milan e un copil minunat, nu mi-a fost greu să mă adaptez la noua viață. Felul lui Milan de a fi m-a ajutat foarte mult, având în vedere că el face ca totul să pară foarte simplu. Viața trebuie trăită cu zâmbetul pe buze!

Da, relația noastră chiar este minunată. Suntem foarte buni prieteni, ne jucăm, dansăm, cântăm. Când îl avem la noi, îi oferim tot timpul nostru. Copiii sunt mult mai buni decât adulții. Ei se împrietenesc foarte repede. Milan a realizat că îl iubesc, m-a acceptat foarte repede şi mă bucur de fiecare minut cu el”, a spus Roxana Vancea, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.