A ținut ani la rând prima pagină a ziarelor și a fost supranumită “Profa de Sex”, datorită dezihibării cu care a scris despre sex și tainele sale, dar și pentru că nu s-a sfiit să pozele dezbrăcată în revistele de profil. Asăzi, Laura Andreșan nu mai este nici umbra femeii de altă dată. A intrat într-un con de umbră și ar dori să-și șteargă trecutul cu buretele. CANCAN.ro vă prezintă, în exclusivitate, informații despre cum arată, unde locuiește și cu ce se ocupă femeia cu cel mai “stufos” palmares de persoane publice.

Cine nu-și aduce aminte de marea escapadă, filmată a Laurei Adreșan cu doi dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, Adrian Mutu și Cosmin Contra? Au fost ani plini de ”viață” pentru dezinhibata Laura Andreșan care, pentru suma corectă de bani, a făcut public topul celor zece bărbați care i-au trecut prin pat. Nu s-a limitat numai la le divulga identitatea, deși unii dintre ei erau căsătoriți, ci a povestit cu lux de amănunte actul în sine.

Laura Andreșan, fosta iubită a lui Grasu XXL

A ajuns vedetă inclusiv în presa internațională la începutul anilor 2000, atunci când a oferit un interviu care i-a distrus cariera lui Adrian Mutu. Pentru 10.000 euro, “Profa de Sex” a declarat pentru “The Sun” că “Briliantul” priza cocaină de aproximativ un an, dar și alte amănunte ce nu ar fi trebuit niciodată așternute pe hârtie.

Laura Andreșan a continuat să țină prima pagină a ziarelor până în 2008, atunci când s-a cuplat cu Grasu XXL. Acela a fost momentul în care vedeta a decis să lase trecutul în spate și să se facă femeie de casă. A urmat cursurile facultatății de psihologie, însă nu a apucat să profeseze pentru că a rămas însărcinată.

„Maternitatea a schimbat-o foarte mult”

În 2019, “Profa de Sex” a devenit mamă pentru prima dată, însă fericirea ei s-a spulberat doi ani mai târziu, atunci când și-a părăsit iubitul din cauza infidelității. Ce a mai făcut Laura între timp? Conform informațiilor obținute, în exclusivitate, de CANCAN.ro, vedeta s-a mutat la Brașov, locuiește cu fratele său și și-a deschis un cabinet de consiliere psihologică, unde încasează 200 lei/oră. Ajunsă la vârsta de 41 de ani, aceasta își trăiește viața liniștit și nu dorește să mai aibă legătură cu viața publică.

“Are gașca ei de mămici, comunitatea ei din Brașov, cu care iese weekend de weekend la aer curat. Este interesat de tot ceea ce apare în străinătate despre psihologie, citește tratate, este la curent cu tot. Ține ședinte de consiliere psihologică și online, unde abordează teme generale, probleme cu care femeile din ziua de astăzi se întâlnesc la tot pasul. Maternitatea a schimbat-o foarte mult pe Laura. Este foarte empatică, grijulie. Nu și-a refăcut viața sau nu am auzit noi nimic. Principala ei grijă este fetița sa, de care are grijă ca de ochii din cap. Nu, nu vorbește despre trecut, nu cred că-i place. Presupun că-și dorește să fie validată pentru cea care este astăzi, nu pentru Laura de acum 20 de ani. Timpurile se schimbă, oamenii se schimbă. Este foarte iubită aici, să știți”, ne-a mărturisit o membră a comunității înființate chiar de Laura Andreșan.