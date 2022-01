Cum arată şi cu ce se ocupă Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel. Prezentatorul Survivor România se iubeşte cu ea în secret. FOTO

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii ”Survivor România” de la Pro TV, se află într-o relație cu o tânără care nu este străină showbizului românesc. El și Ana Maria Pop se iubesc de câteva luni, în secret.

Anul trecut, Daniel Pavel și Marina, cea care i-a fost alături șapte ani, s-au despărțit. Prezentatorul TV și fosta sa parteneră de viață erau logodiți, însă cei doi au ales să pună punct relației. După această etapă, Daniel Pavel și-a refăcut viața amoroasă, dar pe care o ține departe de ochii curioșilor.

După ce Daniel și Marina s-au despărțit, prezentatorul TV a mărturisit în cadrul unei emisiuni online: „Ea (fosta logodnică, n. red.) a fost cea care a spus stop! Sunt în faza de șantier acum! Sunt șapte amar de ani de când ea a venit după mine și eu am venit după ea. (…) Acum nu văd prin norul ăsta nimic. Mă simt ca o capră prinsă cu capul într-o găleată. Oamenii care suferă nu sunt victime. Am nevoie de o mână care să mă ajute să trec de acest nor! (…) Eu sunt în șantier sufletesc. Da, mi se scrie, însă cuceriri în sensul de încercări, pentru că nu le dau curs deocamdată. Primesc mesaje pe Instagram, dar nu mă mai șochează nimic”.

La jumătatea lunii iulie a anului trecut, Daniel Pavel, dar și Ana Maria Pop, actuala iubită a prezentatorului TV, se aflau pe litoralul românesc, întâmplător, însă, în același timp. Atunci, bărbatul se afla cu Marina în Vama Veche, pe când Ana Maria Pop era la Mamaia.

Cu ce se ocupă Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel

Ulterior, însă, după ce Daniel Pavel și Marina s-au despărțit, prezentatorul TV al emisiunii ”Survivor România” a început să se apropie de Ana Maria Pop, o tânără din Cluj care nu este străină deloc showbizului românesc. Iar, relația lor a fost din ce în ce mai apropiată, căci aceasta l-a vizitat în Austria. Iar, potrivit imaginilor de pe Instagram, relația celor doi ar fi început chiar din luna noiembrie a anului 2021, atunci când tânăra a postat pe internet o poză în dreptul căreia a notat ”Un nou început”. Sărbătorile de iarnă le-au petrecut împreună, în jurul bradului de Crăciun, acasă.

Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel, a absolvit Facultatea de Drept din Cluj și are două masterate în domeniu. De asemenea, actoria și pictura sunt două pasiuni ale sale. Aceasta a avut roluri în ”Las Fierbinți”, dar și în alte producții. A absolvit și cursurile școlii care a fost deschisă de Bobby Păunescu. În prezent, iubita lui Daniel Pavel nu este într-un proiect cinematografic, momentan. Aceasta este coordonatoare a unei companii, avocat, designer de interioare, dar și fost șef al unei companii de real-estate, arată Fanatik.

