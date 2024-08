Cum arată și cu ce se ocupă iubitul Larisei Drăgulescu. Cei doi au împreună un băiețel! FOTO

Se poate spune că a treia relație amoroasă a fost cu noroc pentru Larisa Drăgulescu (43 de ani). Fosta soția a sportivului Marian Drăgulescu a devenit mamă pentru a treia oară și și-a găsit liniștea alături de actualul ei partener. Recent, aceasta a publicat prima imagine cu iubitul ei, dar și cu mezinul familiei.

Viața Larisei Drăgulescu ar putea face parte dintr-un scenariu de film. În perioada 2006-2008, a fost căsătorită cu gimnastul Marian Drăgulescu și au împreună doi copii – Richard și Beatrice. După un divorț cu scandal, roșcata s-a căsătorit a doua oară cu Marian Bogdan, însă și acest mariaj a fost sortit eșecului. Cei doi s-au despărțit în anul 2022.

La câteva luni de la al doilea divorț, Larisa Drăgulescu a recunoscut că este implicată într-o altă relație, însă a preferat să nu-i dezvăluie identitatea bărbatului. La scurt timp, roșcata a rămas însărcinată. NU RATA: Marian Drăgulescu, primele declarații despre episodul în care și-a agresat fosta soție: ”A fost o chestie care s-a întâmplat foarte repede”

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, spunea Larisa, potrivit Playtech

Recent, în cadrul unui interviu, Larisa Drăgulescu a recunoscut faptul că nu i-a făcut publică identitatea noului partener din cauză că a simțit o ușoară reținere, dar și teamă. După divorțul de cel de-al doilea soț, roșcata a preferat să fie mai retrasă și să-și țină noua relație de iubire departe de ochii lumii. Acum că s-a convins de faptul că noua relație este stabilă și poate avea încredere deplină în iubitul ei, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu a publicat prima fotografie cu actualul partener, dar și cu fiul lor, Cezar Andrei.

Mezinul s-a născut în luna septembrie 2023. Roșcata a dezvăluit și motivele pentru care se consideră o femei norocoasă. Iubitul ei lucrează în IT, meserie care îi permite să aibă un program flexibil. Ce înseamnă asta? În timp ce Larisa se ocupă de propria ei afacere, partenerul ei lucrează de acasă și are grijă și de copilul lor. Citește și: După ce a făcut furori și o avere pe OnlyFans, Larisa Drăgulescu a luat o decizie radicală. “Mi-am dorit o schimbare!”

”A fost o perioadă lungă în care n-am postat, dar am decis să postez acum, după botez. Da, să zicem că da (n.r. i-a fost teamă). Am vrut să treacă o perioadă mai lungă între noi, să mai crească și bebe, din mai multe considerente, dar acum e totul foarte bine. Sunt foarte ocupată, și ca mamă, dar și cu afacerea mea, cu salonul meu, sunt toată ziua la salon, sunt trup și suflet pentru salonul meu. Îmi place foarte mult ceea ce fac acum.

Am un avantaj că am salonul vizavi de casa mea, e la doi pași, doar traversez și e foarte simplu, asta mă ajută foarte mult, nu pierd mult timp pe drum, mă ajută iubitul meu, stă foarte mult cu cel mic, el lucrând în IT îi este ok să stea și cu laptopul în brațe și cu copilul, iar atunci eu pot să lucrez la salon”, a spus Larisa Drăgulescu pentru Spynews.ro.