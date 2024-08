Marian Drăgulescu, primele declarații despre episodul în care și-a agresat fosta soție: ”A fost o chestie care s-a întâmplat foarte repede”

În urmă cu ani buni, Larisa și Marian Drăgulescu țineau prima pagină a presei de scandal. La momentul acela, gimnastul își agresase fosta soție, iar cei doi au ajuns chiar la poliție. Timpul a trecut, iar acum Marian Drăgulescu a vorbit pentru prima dată despre incidentul violent de atunci. Ce spune bărbatul despre ieșirea lui?

Larisa și Marian Drăgulescu au format în curmă cu câțiva ani un cuplu. În anul 2006, cei doi s-au căsătorit, au făcut doi copii împreună (Beatrice – 19 ani și Richard – 18 ani), iar în anul 2009 divorțau cu scandal. De asemenea, în cuplul lor s-a vorbit și despre violență domestică, iar acum, pentru prima dată, gimnastul a vorbit despre ce s-a întâmplat atunci.

Recent, Marian Drăgulescu a fost invitat în podcast-ul realizat de Bursucu. Printre altele, fostul gimnast a vorbit și despre episodul violent din viața lui. Bărbatul a agresat-o fizic pe mama copiilor lui, iar acest gest l-a urmărit o lungă perioadă, după cum el a recunoscut. Marian Drăgulescu a mărturisit că și-ar dori ca acel moment să dispară din viața lui și a subliniat că nu ar mai repeta niciodată greșeala comisă atunci.

Privind retrospectiv, Marian Drăgulescu regretă ce a făcut, însă spune că la acea vreme fosta soție îl angrena constant în certuri aprinse, iar spiritele se încingeau imediat, asta pentru că nici unul dintre ei nu avea experiență și nu știa cum să gestioneze situația. Însă, în ciuda celor întâmplate, foștii soți sunt acum în relații bune, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

„Nu sunt un timp conflictual. Ea începea întotdeauna genul ăsta de discuții aprinse, dar acum când mă uit în urmă, îmi dau seama că eram niște copii care se certau.

Nu am lovit-o niciodată pe Larisa de față cu copiii. A fost o chestie care s-a întâmplat foarte repede. Îți dorești să nu se fi întâmplat, să dai timpul înapoi. Nu știam cum să gestionez situația. Eu l-am chemat pe tata, ea pe sora ei, simțeam nevoia să fie prezente și alte persoane. N-am avut niciun eveniment eu cu copiii, am fost și la poliție, am dat și declarații”, a mai spus Marian Drăgulescu.