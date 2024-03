De când a devenit mamă pentru a treia oară, Larisa Drăgulescu a luat o decizie radicală. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a renunțat total la viața sa de dinainte, care i-a adus o avere consistentă. Mai precis, deși încă mai face bani și acum de pe OnlyFans, întrucât pagina sa mai este activă, aceasta nu se mai implică deloc în astfel de activități.

După ce a trecut prin două divorțuri, Larisa Drăgulescu iubește din nou. Actualul său partener nu e persoană publică, iar cei doi își trăiesc idila într-o discreție maximă. Deși are doi copii mari, din căsătoria cu fostul gimnast, Marian Drăgulescu, o fiică, Beatrice, în vârstă de 20 de ani și un băiat, Richard, care la anul își va aniversa majoratul, aceasta a devenit din nou mamă, în toamna anului trecut.

De când în viața sa a apărut actualul său iubit, dar și micuțul Cezar Andrei, Larisa a luat o decizie radicală. Mai precis, ea nu vrea să mai audă de site-urile pentru adulți, de pe urma cărora a făcut o avere consistentă.

„Pagina mea de OnlyFans mai merge, mai sunt activă. Încă mai am încasări. Dar nu mă mai ocup. Nu-mi doresc să se mai vorbească despre asta. Am altă viață acum. Am o relație foarte frumoasă. Mi-am dorit o schimbare în sensul acesta. Orice dorință a necesitat un efort”, a spus Larisa Drăgulescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„N-aș putea să mă mai acomodez”

Larisa ne-a mărturisit, de asemenea, că n-ar mai putea să locuiască în București, deși deține trei apartamente în capitală.

„Nu-mi mai plac petrecerile. Și nici viața din București. Mai vin aici doar cu treabă. Dar n-aș putea să mă mai acomodez, gălăgia care e, mie nu-mi mai place. Am două apartamente închiriate în București și unul în care mai stau când vin”, a adăugat aceasta.

În prezent, fosta soție a lui Marian Drăgulescu are un salon de înfrumusețare în Reșița, care merge foarte bine:

„Nu mai am timp cam de nimic. Trece ziua foarte repede. Mă mai ocup și de salon. Îl iau și pe cel mic cu mine. Fata lucrează la mine, face make-up, picturi pe față la copii. Body-painting la gravide. Mi-a făcut și mie”.

Cum a reușit să facă o avere consistentă

Larisa Drăgulescu nu a ascuns niciodată faptul că după divorțul de fostul campion de gimnastică, Marian Drăgulescu, a avut o viață de noapte bogată. Mamă a doi copii pe care trebuia să-i crească, ea a lucrat o perioadă peste hotare. Trei ani i-a petrecut în Dubai, și alți cinci ani Germania, unde a lucrat în mai multe cluburi de noapte.

Odată cu pandemia, Larisa s-a reorientat și a făcut bani din site-urile dedicate bărbaților. În prezent, ea are o avere consistentă, după cum însăși a mărturisit.

