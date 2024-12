Cum arată „un mic cadou” de Crăciun pentru o casnică din Dubai: „Mult aur, garderobă Dior și cercei cu diamante!”

Crăciunul este, prin excelență, sărbătoarea cadourilor pentru majoritatea dintre noi. Dar dacă cei mai mulți primim de multe ori cadouri simbolice, o influenceriță care locuiește în Dubai și care se autointitulează „casnica originală din Dubai” a devenit virală după ce a postat ce a primit cu ocazia acestui Crăciun.

Linda Andrade, o tânără care locuiește de mai mulți ani în Dubai, a scris pentru Daily Mail povestea cadourilor pe care le-a primit de Crăciun de la soțul ei Ricky.

Ea povestește că anul acesta, cei doi împlinesc zece ani de căsnicie, motiv pentru care sărbătoarea din 2024 este una specială. Iar soțul său nu a făcut economie atunci când a fost cazul să o răsfețe.

Printre altele, ea a primit cercei cu diamante în valoare de… 10.000 de lire sterline, o adevărată avere pentru mulți.

„Mai târziu, în cursul zilei, vom merge la cumpărături în mall-urile pline de farmec din Dubai, unde avem a doua noastră casă. Bebelușa noastră Amira crește rapid și are nevoie de o nouă garderobă Dior cu rochii și pantofi. Și plușuri, desigur. Și bijuterii”, scrie ea.

„Ca orice musulmancă, fata mea are nevoie de mult aur”

Linda mai spune că fiica ei este și ea pretențioasă atunci când vine vorba despre darurile pe care i le aduce Moș Crăciun.

„De fapt, lista Amirei către Moș Crăciun este chiar mai lungă decât a mea, pentru că ea are 10 luni și, ca orice copil musulman, are nevoie de mult aur. Sincer, bijuteriile ei sunt mai importante pentru mine decât educația ei, pentru că dacă ești bogat, frumos și inteligent, nu va trebui să muncești pentru a-ți câștiga existența. Și așa cum i-am spus lui Ricky, în țările arabe este practic ilegal ca o fetiță să nu poarte bijuterii din aur de la naștere.

Dacă nu le primește, toată lumea va ști despre asta, pentru că nimic nu le scapă urmăritorilor mei de pe rețelele de socializare. Sunt cunoscută drept «Gospodina originală din Dubai», împărtășesc videoclipuri cu viața mea ca mamă și soție cu mulții urmăritori pe care îi am în mediul online. Am aproximativ 1,4 milioane pe Tiktok și alte 400.000 pe Instagram, dar unele dintre videoclipurile pe care le-am postat atrag mult mai multe milioane de vizualizări. Canalele îmi aduc aproximativ 100.000 de dolari pe an, ceea ce reprezintă bani de buzunar frumoși, mai ales în această perioadă a anului. Și nicăieri nu este mai bine să arunci banii decât în Dubai în perioada Crăciunului”, scrie ea.

Linda, de origine palestiniană, spune că în Dubai totul este posibil, motiv pentru care luxul reprezintă unul dintre elementele esențiale din viața familiei sale.

